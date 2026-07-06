У Силах безпілотних систем викрили хабарника на $2 тис.

Бровді: матеріали передали до Державного бюро розслідувань

Внутрішня безпека Сил безпілотних систем (СБС) викрила посадовця угруповання, який вимагав хабар у розмірі $2 тис. за працевлаштування військовослужбовця у структуру СБС. Про це у Facebook повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), пише «Главком».

«Внутрішньою безпекою СБС викрито посадовця зі складу Угруповання СБС на факті отримання хабаря у розмірі $2 тис. за працевлаштування військовослужбовця у структуру СБС. Матеріали та докази передано до Державного бюро розслідувань», – заявив командувач.

За словами Бровді, угруповання СБС стрімко розширюється під тиском нагальних потреб фронту, поєднуючи дуже різні за призначенням та ефективністю підрозділи, які вже 13 місяців працюють у єдиній системі. Водночас, за його словами, серед бійців трапляються й недобросовісні військовослужбовці.

«Спільнота людей вмотивованих, згуртованих і рішучих не позбавлена гастролерів, симулянтів та схематозників. Є і наркозалежні, нероби та пияки причепом, – виявляємо, вчимо, злагоджуємо, лікуємо працетерапією. На жаль, не без спроб проникнення зрадників, навідників та ворожих засланців», – розповів командувач СБС.

Бровді наголосив, що толерантність до зловживань, корупції, насильства та хабарництва в угрупованні нульова, а перевірки Управління внутрішньої безпеки СБС проводяться щомісяця у трьохзначній кількості.

Про що просять повідомляти командувачу

Бровді закликав військовослужбовців та всіх охочих повідомляти особисто йому про можливі порушення в лавах СБС, зокрема про:

мертві душі чи залучення бійців до невійськових завдань в інтересах третіх осіб;

насильство у підрозділах;

вимагання грошей або неправомірні фінансові маніпуляції з виплатами;

пропозиції відкатів під час закупівель у виробників дронів;

продаж військового майна, зокрема безпілотників і боєприпасів;

пропозиції працевлаштування чи підвищення по службі за винагороду;

сексуальні домагання, булінг та інші гендерні порушення.

Командувач також попередив, що зловмисники розсилають фальшиві контакти нібито від його імені, і закликав звертатися виключно на офіційну службову електронну адресу, зазначену в його повідомленні.

Нагадаємо, посаду командувача Сил безпілотних систем Роберт Бровді обійняв у червні 2025 року, змінивши на цій посаді Вадима Сухаревського – детальніше про кар'єру нового очільника СБС «Главком» писав у досьє на Роберта Бровді. У червні 2026 року президент Володимир Зеленський започаткував щорічне військове свято – День Сил безпілотних систем, а бригаду «Птахи Мадяра» та один із центрів СБС відзначили державними нагородами.