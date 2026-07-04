Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень

Щонайменше 15 об'єктів постраждали за місяць – від Криму до Сибіру

Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: під атаки потрапили заводи, нафтобази й термінали від Ільського НПЗ на Кубані до Нижньокамського заводу в Татарстані. Про це свідчить хронологія ударів, яку оприлюднив osint-проєкт «Кібербошно».

Хронологія ударів у червні

1–2 червня – Ільський НПЗ (Краснодарський край): установка ЕЛОУ-АВТ-5, резервуарний парк;

4–5 червня – нафтобаза в Луганську;

5–6 червня – нафтобаза в Усть-Лабінську (знищено основний резервуарний парк), порт Маріуполя (знищено резервуари з пально-мастильними матеріалами);

6–7 червня – Семиколодезянська нафтобаза в Криму;

7–8 червня – ПНБ «Грушова», резервуарний парк ЛПДС «Красний Яр»;

9–10 червня – Новокуйбишевський НПЗ (установки АВТ-4, АВТ-5), резервуари на нафтоперекачувальних станціях «Второво» і «Лобково»;

10–11 червня – Афіпський НПЗ (установка АТ-22/4, СПГК) – удар підтвердив Генштаб ЗСУ;

11–12 червня – Нижньокамський НПЗ (Татарстан);

13–14 червня – нафтобаза в Рибінську – пошкоджено 19 резервуарів;

14–15 червня – резервуарний парк НПС «Палкіно»;

15–16 червня – нафтобаза на станції Полтавська у Краснодарському краї, Московський НПЗ у Капотні (установка ЕЛОУ-АВТ-6);

17–18 червня – нафтобаза в Гуково, повторний удар по Московському НПЗ (комплекс переробки, резервуари, установка каталітичного крекінгу Г-43-107, вісбрекінг, установка МТБЕ/олігомеризату);

20–21 червня – Тюменський НПЗ (установка глибокого очищення дизпалива), нафтобаза в Керчі (термінал «ТЕС»), нафтобаза порту «Кавказ»;

24 червня – НПЗ у Кстово;

24–25 червня – повторний удар по нафтобазі на станції Полтавська, Башнефть-УНПЗ (установка ЕЛОУ-АВТ-6), Башнефть-Уфанафтехім (установка АВТ-4);

27–28 червня – Слов'янський НПЗ (резервуарний парк), Ярославський НПЗ, установка сірчанокислотного алкілування «Слов'янська».

візуалізація: КіберБорошно

Ефект для російської економіки

Систематичні удари по нафтопереробній галузі вже призвели до нормування бензину в понад десяти регіонах Росії, а низка заводів – зокрема Московський, Рязанський і Ярославський – зупиняли чи суттєво скорочували переробку нафти. За оцінками аналітиків, значна частка потужностей із первинної переробки нафти в країні тимчасово виведена з ладу.

Нагадаємо, ці удари – частина ширшої стратегії, яку міністр цифрової трансформації та оборонних інновацій Михайло Федоров назвав «логістичним локдауном»: Сили оборони системно знищують не лише нафтопереробні потужності, а й логістику, склади та маршрути постачання росіян углиб їхньої території.

25 червня президент Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю ударів дронами, покликану протягом 40 днів «примусити» Росію до переговорів. За даними СБУ, президент затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора саме заради спонукання Кремля до завершення війни. Видання The Economist пояснювало, що цей термін має символічне значення у слов'янській традиції.