Головна Світ Політика
search button user button menu button

Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень
Значна частка потужностей із первинної переробки нафти в країні тимчасово виведена з ладу
фото: соцмережі

Щонайменше 15 об'єктів постраждали за місяць – від Криму до Сибіру

Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії: під атаки потрапили заводи, нафтобази й термінали від Ільського НПЗ на Кубані до Нижньокамського заводу в Татарстані. Про це свідчить хронологія ударів, яку оприлюднив osint-проєкт «Кібербошно».

Хронологія ударів у червні

  • 1–2 червня – Ільський НПЗ (Краснодарський край): установка ЕЛОУ-АВТ-5, резервуарний парк;
  • 4–5 червня – нафтобаза в Луганську;
  • 5–6 червня – нафтобаза в Усть-Лабінську (знищено основний резервуарний парк), порт Маріуполя (знищено резервуари з пально-мастильними матеріалами);
  • 6–7 червня – Семиколодезянська нафтобаза в Криму;
  • 7–8 червня – ПНБ «Грушова», резервуарний парк ЛПДС «Красний Яр»;
  • 9–10 червня – Новокуйбишевський НПЗ (установки АВТ-4, АВТ-5), резервуари на нафтоперекачувальних станціях «Второво» і «Лобково»;
  • 10–11 червня – Афіпський НПЗ (установка АТ-22/4, СПГК) – удар підтвердив Генштаб ЗСУ;
  • 11–12 червня – Нижньокамський НПЗ (Татарстан);
  • 13–14 червня – нафтобаза в Рибінську – пошкоджено 19 резервуарів;
  • 14–15 червня – резервуарний парк НПС «Палкіно»;
  • 15–16 червня – нафтобаза на станції Полтавська у Краснодарському краї, Московський НПЗ у Капотні (установка ЕЛОУ-АВТ-6);
  • 17–18 червня – нафтобаза в Гуково, повторний удар по Московському НПЗ (комплекс переробки, резервуари, установка каталітичного крекінгу Г-43-107, вісбрекінг, установка МТБЕ/олігомеризату);
  • 20–21 червня – Тюменський НПЗ (установка глибокого очищення дизпалива), нафтобаза в Керчі (термінал «ТЕС»), нафтобаза порту «Кавказ»;
  • 24 червня – НПЗ у Кстово;
  • 24–25 червня – повторний удар по нафтобазі на станції Полтавська, Башнефть-УНПЗ (установка ЕЛОУ-АВТ-6), Башнефть-Уфанафтехім (установка АВТ-4);
  • 27–28 червня – Слов'янський НПЗ (резервуарний парк), Ярославський НПЗ, установка сірчанокислотного алкілування «Слов'янська».
Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень фото 1
візуалізація: КіберБорошно

Ефект для російської економіки

Систематичні удари по нафтопереробній галузі вже призвели до нормування бензину в понад десяти регіонах Росії, а низка заводів – зокрема Московський, Рязанський і Ярославський – зупиняли чи суттєво скорочували переробку нафти. За оцінками аналітиків, значна частка потужностей із первинної переробки нафти в країні тимчасово виведена з ладу.

Нагадаємо, ці удари – частина ширшої стратегії, яку міністр цифрової трансформації та оборонних інновацій Михайло Федоров назвав «логістичним локдауном»: Сили оборони системно знищують не лише нафтопереробні потужності, а й логістику, склади та маршрути постачання росіян углиб їхньої території.

25 червня президент Володимир Зеленський оголосив про нову хвилю ударів дронами, покликану протягом 40 днів «примусити» Росію до переговорів. За даними СБУ, президент затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора саме заради спонукання Кремля до завершення війни. Видання The Economist пояснювало, що цей термін має символічне значення у слов'янській традиції.

Читайте також:

Теги: нафта пальне Михайло Федоров Кавказ президент Володимир Зеленський криза Генштаб міністр росія соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Руслан Хакімов, відомий в Україні як Аслан Хакімов, є громадянином Російської Федерації
Скандал із депортацією росіянина Хакімова: головні деталі та нові факти
4 червня, 11:44
З 2022 року видача шенгенських віз росіянам скоротилася з 4 млн до 500 тисяч на рік
Євросоюз посилить візові обмеження для росіян
6 червня, 03:59
Валерій Пиндик: «Єдиний варіант щось змінити у своєму будинку – створити ОСББ»
Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку
4 червня, 09:30
Володимир Зеленський під час переговорів
Зеленський і посланці Трампа обговорили кроки для завершення війни
8 червня, 23:00
Паливна криза в Росії цього разу вийшла за межі прикордонних регіонів і окупованих територій
Дефіцит бензину в Росії поширився від Москви до Поволжя
16 червня, 02:45
Україна атакувала вузол перекачування нафти в Росії
Сили оборони уразили важливий нафтовий об'єкт у Волгоградській області
13 червня, 13:59

Політика

Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень
Нафтовий сектор Росії під ударом: як українські дрони випалювали НПЗ весь червень
У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
У Бєлгороді після ударів по двох ТЕЦ – повний блекаут
Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ
Путін озвучив план помсти за точні удари ЗСУ по інфраструктурі РФ
Сибіга запропонував Польщі план виходу з дипломатичної кризи
Сибіга запропонував Польщі план виходу з дипломатичної кризи
Болгарія висунула умову для підтримки нового пакета санкцій проти Росії
Болгарія висунула умову для підтримки нового пакета санкцій проти Росії
Лукашенко прибув до Індонезії: шукає нових союзників
Лукашенко прибув до Індонезії: шукає нових союзників

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua