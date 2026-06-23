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Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву
Рятувальники вже загасили пожежу
фото: ДСНС Дніпроветровщини

Зеленський: Будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів

Наразі у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента Володимира Зеленського.

«Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Більш ніж 20 людей серед поранених. Троє з них у важкому стані. Усім надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву фото 1
Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву фото 2
Атака на Кривий Ріг. Президент зробив заяву фото 3

Президент наголосив, що «кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо».

«Доводять також і те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням для захисту України та українців – це фактично втрата життів. Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії на закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції дипломатії, зустрічей і кроків до миру ми не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен. Тиск на Росію, щоб ситуація змінилася на краще», – зауважив Зеленський.

Нагадаємо, російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

До слова, 23 червня російська терористична армія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Унаслідок цього в Одесі загинула людина.

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Теги: Володимир Зеленський Кривий Ріг війна

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