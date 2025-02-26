Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно

Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня 2024 року

Ірина Цибух отримала звання Герой України

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно журналістці та парамедикині добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірині Цибух. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ глави держави.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Цибух Ірині Володимирівні – громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону «Госпітальєри» (посмертно)», – йдеться в указі.

Ірина Цибух загинула 29 травня 2024 року фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»/Facebook

29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.

Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.

Ірина Цибух (Чека) посмертно отримала відзнаку Українського жіночого конгресу фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення Ірина Цибух працювала над реформою Суспільного мовлення, як режисерка знімала документальні фільми. 24 лютого 2022 року в Сєвєродонецьку вона мала презентувати свій документальний фільм про дітей, яким бракує інклюзії, наступного дня прем’єра стрічки мала відбутися у київському кінотеатрі «Жовтень». Але війна змінила всі плани, і дівчина доброволицею пішла на фронт.

До повномасштабного вторгнення Ірина Цибух працювала над реформою Суспільного мовлення фото: Elle

16 листопада 2023 року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, Ірина Цибух отримала нагороду з рук президента України Володимира Зеленського – орден «За заслуги».

Нагадаємо, що також бойова медикиня, госпітальєрка Ірина Цибух (Чека) посмертно отримала відзнаку Українського жіночого конгресу. Нагороду прийняла мама полеглої військовослужбовиці Оксана Цибух.