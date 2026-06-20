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Поліг під час боїв за місто Родинське. Згадаймо Андрія Нашору

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час боїв за місто Родинське. Згадаймо Андрія Нашору
За день до загибелі Андрію Нашорі виповнилося 25 років
колаж: glavcom.ua

Посмертно Нашорі надали звання молодшого лейтенанта та нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Нашору.

Оборонець Андрій Нашора на псевдо Канада поліг 3 грудня 2025 року в місті Родинське Донецької області. Він зазнав смертельного поранення у бою з ворогом. За день до загибелі йому виповнилося 25 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».  

Андрій народився 2 грудня 2000 року в місті Дубровиця на Рівненщині. Закінчив місцеву школу №2, а у 2021 році – Державний податковий університет (раніше – Університет державної фіскальної служби України). Любив спокійний відпочинок, особливо риболовлю. Захоплювався автомобілями та мотоциклами. 

З 2019 року служив за контрактом у Національній гвардії України в місті Сарни. Тоді отримав псевдо Канада – коли його разом із побратимами мали відправити на навчання за кордон. Він дуже захопився цією можливістю й постійно говорив про майбутню поїздку. 

У 2025 році Андрій перевівся у Львів і служив у 4-му окремому загоні Центру спеціального призначення «Омега».

З 2025 року Андрій Нашора служив у 4-му окремому загоні Центру спеціального призначення «Омега»
З 2025 року Андрій Нашора служив у 4-му окремому загоні Центру спеціального призначення «Омега»
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

«Я любила ходити з братом до лісу, на різні прогулянки. Коли він був на навчанні в Києві, я їздила до нього на 2-3 годинки, і ми весь час говорили. Коли приїжджав додому зі служби, ми сідали на кухні з мамою і просто розмовляли. Він був дуже мудрим і завжди знаходив вихід з будь-якої ситуації. Ми мали багато планів і незавершених справ. Проте він і так зробив більше, ніж міг зробити будь-хто. Мого найкращого брата більше немає, але він завжди у моєму серці, у кожному подиху», – написала сестра Лілія.

Поховали захисника у рідному місті.

Андрія відзначили медаллю Православної Церкви України. Посмертно йому надали звання молодшого лейтенанта та нагородили орденом «За мужність» III ступеня.

У нього залишилися батьки, сестра, дядько та тітка.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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