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Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ
Комісія зафіксувала систематичне завищення результатів бойових дій та неправдиві доповіді командування про захоплення населених пунктів
фото з відкритих джерел

Найгірша ситуація, за твердженням каналу, спостерігається в 29-й армії РФ

Російський Z-канал War Zone, який підтримує війну проти України, опублікував серію повідомлень про нібито результати перевірки у російському угрупованні військ «Восток».

Автори стверджують, що виявлено масштабні факти корупції, фальсифікації звітності, мародерства та втрати керованості в окремих підрозділах армії РФ, пише «Главком».

Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ фото 1
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ фото 2
Брехня, мародерство і втечі з позицій. Z-канал опублікував компромат на командування РФ фото 3

Брехня у звітах та «намальовані перемоги»

За даними каналу, комісія нібито зафіксувала систематичне завищення результатів бойових дій та неправдиві доповіді командування про захоплення населених пунктів.

Автори стверджують, що російське командування звітувало про взяття окремих позицій, хоча насправді групи військових лише ненадовго заходили на територію, після чого зазнавали втрат.

«У Генштабі є доказова база про систематичну брехню щодо взяття населених пунктів, результатів вогневого ураження та збитих безпілотників», – пише War Zone.

Пияцтво, мародерство та втечі з позицій

Найгірша ситуація, за твердженням каналу, спостерігається в 29-й армії РФ. «У деяких бригадах до 60%. Тобто солдати п'ють, мародерять і тікають з позицій», – йдеться в повідомленні.

Автори також заявляють, що окремі підрозділи фактично втратили боєздатність і не можуть виконувати поставлені завдання.

Загиблих записують у «зниклі безвісти»

Окремо канал стверджує, що значна частина тіл російських військових не евакуюється з поля бою. «Майже третина тіл солдатів не евакуюється, їх записують до категорії зниклих безвісти, щоб не виплачувати компенсації», – заявляє War Zone.

Корупція та продаж військового майна

У публікаціях також згадується про нібито розкрадання гуманітарної допомоги, привласнення техніки та навіть торгівлю безпілотниками всередині російських підрозділів.

Канал стверджує, що перевірка виявила махінації з виплатами родинам загиблих військових та інші корупційні схеми серед командування.

Що відомо про джерело

War Zone – російський Z-канал, який підтримує війну проти України та регулярно публікує інформацію від військових РФ. Оприлюднені ним дані наразі не мають незалежного підтвердження, однак вони демонструють серйозне невдоволення та внутрішні конфлікти навіть у середовищі прихильників російської армії.

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Теги: алкоголь росіяни росія окупанти війна

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