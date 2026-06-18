Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану

Американські кораблі припинили перешкоджати судноплавству до іранських портів, але Вашингтон залишає потужне військове угруповання в регіоні

Президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити морську блокаду Ірану, яку забезпечували американські військові сили в районі Аравійської та Оманської заток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Згідно з повідомленням, американські військові більше не перешкоджають руху цивільних та вантажних суден, які прямують до іранських портів або виходять з них.

У CENTCOM наголосили, що всі військові заходи, пов'язані із забезпеченням морської блокади, наразі припинені відповідно до прямого розпорядження президента США.

Водночас американська військова присутність у регіоні зберігається. Кораблі ВМС США продовжать патрулювання в районі Перської затоки та контролюватимуть виконання досягнутих домовленостей.

У Вашингтоні підкреслюють, що рішення не означає повного згортання військової активності США поблизу Ірану, а спрямоване на забезпечення стабільного судноплавства та дотримання умов нових домовленостей.

Експерти звертають увагу, що це рішення може вплинути на ситуацію навколо Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти та скрапленого газу у світі.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що американські розвідувальні служби вважають Ормузьку протоку одним із головних важелів впливу Ірану на світову економіку. За даними журналістів, у Вашингтоні побоюються, що Тегеран і надалі використовуватиме можливість впливати на судноплавство через протоку як інструмент політичного тиску. Один зі співрозмовників телеканалу навіть заявив, що контроль над Ормузькою протокою є для Ірану «зброєю сильнішою за ядерну».