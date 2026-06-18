Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану
США відкрили шлях кораблям до іранських портів
фото: Reuters

Американські кораблі припинили перешкоджати судноплавству до іранських портів, але Вашингтон залишає потужне військове угруповання в регіоні

Президент США Дональд Трамп розпорядився повністю припинити морську блокаду Ірану, яку забезпечували американські військові сили в районі Аравійської та Оманської заток. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Згідно з повідомленням, американські військові більше не перешкоджають руху цивільних та вантажних суден, які прямують до іранських портів або виходять з них.

У CENTCOM наголосили, що всі військові заходи, пов'язані із забезпеченням морської блокади, наразі припинені відповідно до прямого розпорядження президента США.

Водночас американська військова присутність у регіоні зберігається. Кораблі ВМС США продовжать патрулювання в районі Перської затоки та контролюватимуть виконання досягнутих домовленостей.

У Вашингтоні підкреслюють, що рішення не означає повного згортання військової активності США поблизу Ірану, а спрямоване на забезпечення стабільного судноплавства та дотримання умов нових домовленостей.

Експерти звертають увагу, що це рішення може вплинути на ситуацію навколо Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти та скрапленого газу у світі.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що американські розвідувальні служби вважають Ормузьку протоку одним із головних важелів впливу Ірану на світову економіку. За даними журналістів, у Вашингтоні побоюються, що Тегеран і надалі використовуватиме можливість впливати на судноплавство через протоку як інструмент політичного тиску. Один зі співрозмовників телеканалу навіть заявив, що контроль над Ормузькою протокою є для Ірану «зброєю сильнішою за ядерну».

Читайте також:

Теги: Іран війна США блокада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський під час перемовин на саміті G7 у Франції
Зеленський провів розмову з Трампом і Макроном після завершення саміту G7
Сьогодні, 00:01
США готові скасувати санкції проти Ірану
Вашингтон готовий на безпрецедентні поступки Ірану – Al Arabiya
16 червня, 21:03
Через удар РФ по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор
Культурний геноцид: чому Росія б'є по святинях України
15 червня, 09:49
РФ за три дні застосувала проти України майже 530 дронів і дві керовані авіаційні ракети
Під ударами були 11 регіонів. Зеленський повідомив про наслідки атак РФ за три доби
10 червня, 12:25
Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що нова позиція Ірану може відкрити шлях до подальших домовленостей
Іран зробив крок назустріч США. Держсекретар США повідомив про прорив у переговорах
2 червня, 19:35
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
23 травня, 11:01
Рятувальники та поліцейські провели надскладну спецоперацію
В Одесі рятувальники знешкодили нерозірваний дрон на рівні 15-го поверху
20 травня, 16:53
Дороті Вілсон народилася 12 січня 1923 року у США
103-річна американка назвала п’ять секретів свого довголіття
20 травня, 12:59
Очільниця закордонного відомства Латвії спростувала закиди Кремля
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
19 травня, 13:16

Соціум

Україна визначила три інструменти, які мають стримати Росію
Україна визначила три інструменти, які мають стримати Росію
Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану
Трамп повністю зняв морську блокаду з Ірану
Союзники визначилися, хто відповідатиме за відновлення ЗСУ
Союзники визначилися, хто відповідатиме за відновлення ЗСУ
Пентагон назвав головний успіх України за останній рік
Пентагон назвав головний успіх України за останній рік
Світовий бізнес почав вкладати мільярди в захист від дронів
Світовий бізнес почав вкладати мільярди в захист від дронів
Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України
Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України

Новини

Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Сьогодні, 14:38
Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Вчора, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Вчора, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Вчора, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
16 червня, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
16 червня, 11:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua