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Винні біженці з України? У Ірландії бракує місць для туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Винні біженці з України? У Ірландії бракує місць для туристів
Велика частина готелів у Ірландії досі зайнята біженцями
фото із відкритих джерел

Кожне восьме ліжко у Ірландії для розміщення туристів зайняте біженцями

Новий звіт організації, відповідальної за прийом туристів у Ірландії, Fáilte Ireland демонструє, що велика кількість зареєстрованих місць у готелях та гостьових будинках використовуються як тимчасове житло для українських біженців та претендентів на міжнародний захист, пише The Journal.

Оцінка Fáilte Ireland вказує на потенційні збитки в туристичному секторі, що оцінюються приблизно у 1,1 мільярда євро через те, що готельні об'єкти уклали контракти з урядом на розміщення біженців.

Основні висновки звіту:

Економічні збитки туристичному сектору

Fáilte Ireland оцінює мінімальні втрати у розмірі €750 мільйонів через недоступність місць для розміщення туристів.

Розподіл по регіонах

Більше 20% місць для розміщення туристів у трьох графствах – Клер, Мід та Майо – використовуються для розміщення біженців та тих, хто чекає на притулок. У Клер цей показник сягає 33%.

Розміщення біженців

У середньому 12% усіх місць розміщення недоступні для туристів, що на 1% менше, ніж улітку. Однак, на думку Fáilte Ireland, реальні втрати можуть бути вищими через додаткові контракти з незареєстрованими об'єктами. Дублін і Корк зазнають найбільших втрат – 10% та 12% відповідно. У той час як у графстві Кілдер нестача місць розміщення туристів складає 2%.

Динаміка та зміни

Загальна кількість місць орендованих державою збільшилася на 11% за останні пів року до 84, 4 тис. Лише 31 з додаткових 8,3 тис. ліжкомісць розташовані в об'єктах, зареєстрованих Fáilte Ireland.

Типи об'єктів

Понад 35% всіх місць розташовані у звичайних туристичних об'єктах, переважно в готелях та гостьових будинках.

Важливість реєстрації

Fáilte Ireland наголошує на необхідності повного реєстру всіх туристичних об'єктів, включаючи незареєстровані, щоб оцінити реальні втрати та забезпечити включення туристичного сектора до планів розміщення біженців.

Як пише видання, ці дані викликають неабияку стурбованість у туристичному секторі через збільшення біженців через російське вторгнення в Україну та наголошують на важливості узгоджених зусиль та включенні всіх зацікавлених сторін для ефективного управління цією ситуацією.

Нагадаємо, Ірландія має намір скоротити соціальні виплати біженцям з України, щоб привести їх у відповідність до решти Європи. Біженцям також доведеться за 90 днів шукати власне житло. Проте, це далеко не все до чого слід готуватися українцям, попереджає Euronews. Тепер уряд Ірландії має намір скоротити соціальні виплати з 220 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень. Цей крок покликаний скоротити кількість українців, які прибувають до Ірландії.

Ситуацію ускладнив і той факт, що багато українських біженців, які просили раніше міжнародного захисту в інших державах ЄС, потім мігрують до Ірландії, де соціальні виплати щедріші. Згідно з новою політикою, Ірландія надаватиме безплатне житло біженцям лише на 90 днів, після чого особи, які шукають міжнародного захисту, повинні будуть знайти власне житло.

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Теги: Ірландія українці житло притулок біженці ліжко втрати

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