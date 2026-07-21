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Від срібного медаліста до безстрашного захисника. Згадаймо Дмитра Кашенця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Від срібного медаліста до безстрашного захисника. Згадаймо Дмитра Кашенця
Солдат Дмитро Кашенець служив у лавах 114-ї окремої бригади територіальної оборони
колаж: glavcom.ua

Коли розпочалася агресія РФ, Дмитро Кашенець без вагань став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Кашенця.

18 липня 2025 року в районі села Московка Куп'янського району Харківської області російські окупанти скинули на позицію українських захисників керовану авіабомбу (КАБ). Дмитро Кашенець загинув на місці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фейсбук-сторінку «Книга пам'яті полеглих за Україну».

Дмитро народився 30 жовтня 1980 року в невеличкому селі Оленівка Волноваського району Донецької області в сім’ї військового та вчительки. Коли хлопчику виповнилося півтора року, мати переїхала з ним до рідні на Київщину та оселилася в Білій Церкві. 

У 1987 році Дмитро пішов до Білоцерківської загальноосвітньої школи №5 (нині – Білоцерківська гімназія-початкова школа №5). Хлопець був старанним і дисциплінованим учнем. Особливо добре йому давалися точні науки, він захоплювався розв'язуванням складних математичних задач. Школу Дмитро закінчив зі срібною медаллю. 

Згодом юнак вступив до Національного авіаційного університету у столиці. Проте завершити навчання не вдалося: 16 травня 2001 року його мобілізували до лав Збройних Сил України. Строкову службу проходив на посаді старшого стрільця у військовій частині А-2260 (22-га окрема бригада з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав «Київська Русь»). Вишкіл проходив у рідній Білій Церкві, на базі 72-ї ОМБр.  

Дмитру дуже подобалася військова справа. Як згадує його дружина Тетяна: «Чоловік був воїном до мозку кісток, можливо, передалися батьківські гени».

Коли розпочалася агресія РФ, Дмитро без вагань став на захист Батьківщини. 3 квітня 2014 року був мобілізований до 27-ї окремої Печерської бригади Національної гвардії України. Брав безпосередню участь у боях на «нулі», отримав статус учасника бойових дій (УБД). У 2016 році повернувся до цивільного життя, аби піклуватися про родину. У Білій Церкві працював обтягувальником м’яких меблів на виробництві.  

Коли розпочалася агресія РФ, Дмитро без вагань став на захист Батьківщини
Коли розпочалася агресія РФ, Дмитро без вагань став на захист Батьківщини
фото: «Книга пам'яті полеглих за Україну»/Facebook

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, Дмитро добровольцем знову пішов до війська. Його мобілізували до 114-ї бригади ТрО.

Перед відправкою на Схід у його житті відбулася радісна подія: 29 квітня 2022 року Дмитро одружився зі своєю коханою Тетяною. А далі на молоде подружжя чекала тривала розлука.  

Дмитро проходив службу на посаді механіка відділення технічного обслуговування автомобільної техніки роти логістики. Був фаховим, відповідальним і відважним воїном.

У травні 2024 року він востаннє приїхав додому в 10-денну відпустку. Дружина просила залишитися на лікування через бойові травми, але захисник відповів: «Маю повертатися, там стоять хлопці, які також хочуть до своїх рідних».

На Куп’янському напрямку підрозділ захисника 76 днів перебував на позиції практично в повному оточенні
На Куп’янському напрямку підрозділ захисника 76 днів перебував на позиції практично в повному оточенні
фото: «Книга пам'яті полеглих за Україну»/Facebook

Дмитро повернувся на Куп’янський напрямок. Його підрозділ 76 днів перебував на позиції практично в повному оточенні. При кожній нагоді військовий запевняв рідних, що з ним усе добре, аби ті не хвилювалися.

18 липня 2025 року зв'язок із Дмитром обірвався. Спочатку воїна вважали зниклим безвісти, але за місяць родина отримала гірку звістку. Того дня в районі села Московка Куп'янського району Харківської області російські окупанти скинули на позицію керовану авіабомбу (КАБ). Дмитро Кашенець загинув на місці.

13 серпня 2024 року Біла Церква попрощалася із захисником у Спасо-Преображенському соборі. Поховали Героя на Алеї Слави Сухоярського кладовища.

За мужність і героїчні вчинки Дмитро Кашенець був нагороджений почесними нагрудними знаками Головнокомандувача ЗСУ «Срібний хрест» та «Золотий хрест».

Рішенням Білоцерківської міської ради від 5 лютого 2026 року Дмитру Кашенцю присвоєно звання «Почесний громадянин Білоцерківської міської територіальної громади» (посмертно).

У полеглого захисника залишилися дружина та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

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