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Потрапив до війська лише з третьої спроби. Згадаймо Івана Пащенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Потрапив до війська лише з третьої спроби. Згадаймо Івана Пащенка
У вересні 2023 року солдат Пашенко зник безвісти біля населеного пункту Роботине
колаж: glavcom.ua

З початком повномасштабного вторгнення воїн добровільно пішов до військкомату, його двічі завертали, потім долучився до роти територіальної оборони

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Пащенка. 

30 вересня 2023 року біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області поліг воїн Іван Пащенко. Про це повідомила Галицька територіальна громада.

Іван Пащенко народився 2 листопада 1971 року у селі Межигірці Галицького району. Закінчив Межигірську школу. Вступив на навчання у Ходорівське училище. Здобув професію газозварювальника.

Після двох років служби влаштувався працювати на овочесушильний завод у Галичі, де познайомився з дружиною Надією.

18 листопада 1995 року пара одружилася та стали проживати у Галичі. У шлюбі виховали двох донечок.

Захищав Україну під час АТО. З початком повномасштабного вторгнення добровільно звернувся до військкомату. Двічі завертали. Потім долучився до роти територіальної оборони.

Іван Пащенко захищав Україну під час АТО, з початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату
Іван Пащенко захищав Україну під час АТО, з початком повномасштабного вторгнення добровільно пішов до військкомату
фото: Галицька територіальна громада

13 січня 2023 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Під час служби проходив навчання в Англії, потім повернувся на фронт. Мужньо захищав кордони нашої країни на Запорізькому напрямку.

Трагічна звістка прийшла до родини ще у вересні 2023 року, коли їх повідомили, що солдат зник безвісти біля населеного пункту Роботине. До останнього рідні сподівалися на повернення чоловіка та батька додому.

Та, на жаль, 14 січня 2025 року рідні отримали повідомлення, що старший солдат Пащенко Іван Миколайович, старший навідник четвертого гранатометного відділення протитанкового взводу третього механізованого батальйону військової частини А4674, відданий військовій присязі на вірність українському народу, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність під час виконання бойового завдання загинув 30 вересня 2023 року біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: українці Україна хвилина мовчання пам'ять

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