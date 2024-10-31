Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі

За словами Зеленського, основи міграційної політики України буде викладено у внутрішньому плані перемоги, який наразі розробляється

Перші спеціальні департаменти буде створено в Польщі та Німеччині

Влада вже зараз працює над поверненням українців з-за кордону. Незабаром уряд створить цільові департаменти в інших країнах, першими будуть Німеччина та Польща. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

За словами Зеленського, основи міграційної політики буде викладено у внутрішньому плані перемоги, який наразі розробляється. Водночас влада планує посилювати закордонну присутність. Для цього уряд створює спеціальні департаменти, які представлятимуть людський капітал. Зокрема, два представництва будуть створені у Польщі та Німеччині.

«Там будуть програми працевлаштування в Україні, бо ці люди втратили навіть інформаційний зв'язок. Їм десь треба збиратися, отримувати інформацію не лише з інтернету», – сказав президент.

Як повідомлялося, західні лідери не проти залишити у своїх країнах працевлаштованих українських біженців, натомість із безробітними ситуація інакша – Європа вже шукає спосіб змусити повернутися їх в Україну. Зеленський навів приклад з Німеччиною, де за його даними перебуває 1,1 млн українців, з яких мінімум 300 тис. не працюють та навіть не роблять спроб працевлаштуватися.

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських біженців.