Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі
За словами Зеленського, основи міграційної політики України буде викладено у внутрішньому плані перемоги, який наразі розробляється
фото з відкритих джерел

Перші спеціальні департаменти буде створено в Польщі та Німеччині

Влада вже зараз працює над поверненням українців з-за кордону. Незабаром уряд створить цільові департаменти в інших країнах, першими будуть Німеччина та Польща. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками громад та районів Закарпаття.

За словами Зеленського, основи міграційної політики буде викладено у внутрішньому плані перемоги, який наразі розробляється. Водночас влада планує посилювати закордонну присутність. Для цього уряд створює спеціальні департаменти, які представлятимуть людський капітал. Зокрема, два представництва будуть створені у Польщі та Німеччині.

«Там будуть програми працевлаштування в Україні, бо ці люди втратили навіть інформаційний зв'язок. Їм десь треба збиратися, отримувати інформацію не лише з інтернету», – сказав президент.

Як повідомлялося, західні лідери не проти залишити у своїх країнах працевлаштованих українських біженців, натомість із безробітними ситуація інакша – Європа вже шукає спосіб змусити повернутися їх в Україну. Зеленський навів приклад з Німеччиною, де за його даними перебуває 1,1 млн українців, з яких мінімум 300 тис. не працюють та навіть не роблять спроб працевлаштуватися.

Нагадаємо, уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни у 2024 році. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією, з початку року країна не пустила 5935 українців. Таким чином вони стали найчисленнішою групою іноземців, яких Німеччина не пропустила на кордоні.

До слова, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер виступив із пропозицією запровадити для українських біженців окремий правовий статус, який дозволить знизити витрати на соціальні виплати та сприяти залученню біженців на ринок праці. Лінднер зазначив, що необхідно розглянути можливість введення нової моделі підтримки для українських біженців.

Теги: біженці українці Володимир Зеленський війна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними CNN, США закликали Китай натиснути на Пхеньян, щоб той забрав свої війська з території Росії
Солдати КНДР у Росії: США звернулися з закликом до Китаю
Вчора, 09:29
Очільник Південної Кореї заявив, що делегація планує у вівторок поінформувати Політико-безпековий комітет ЄС, а потім відвідати Україну з метою обміну інформацією з поля бою
Нададуть дані про війська КНДР. Делегація Південної Кореї вирушає до України
29 жовтня, 09:13
У російських тюрмах залишаються близько 900 бійців «Азова»
Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому (фото)
19 жовтня, 09:10
Росія свідомо може здійснити провокацію проти Білорусі
Росія здійснить провокацію проти Білорусі? Заява Центру протидії дезінформації
18 жовтня, 09:58
Спробу нового наступу ЗСУ було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова
ЗСУ намагалися закріпитися на Білгородщині – ISW
18 жовтня, 08:50
Ворог обстріляв місто Марганець з артилерії
Росіяни обстріляли Марганець, троє поранених
17 жовтня, 18:22
Президент України зазначив, що візит багатопартійної делегацієї парламенту Канади до України є важливим сигналом підтримки
Зеленський зустрівся з багатопартійною делегацією парламенту Канади
14 жовтня, 20:24
Президент України вже втретє за квартал зустрівся з німецьким канцлером
Зеленський про зустріч із Шольцом: Одна з найважливіших за час повномасштабної війни
11 жовтня, 18:10
У соцмережах розгорівся гучний скандал через жінку, яка назвала себе «Богородицею» та яка начебто здатна допомогти одужати важкохворим людям
Секти та українці. Як не потрапити у пастку
10 жовтня, 20:40

Політика

Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі
Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі
Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах
Зеленський підписав закон про угоди зі слідством у корупційних справах
Зеленський назвав причину, яка змусить українських біженців повернутися додому
Зеленський назвав причину, яка змусить українських біженців повернутися додому
Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини
Україна та Угорщина готують двосторонній документ про подальші відносини
Глава казначейства Полтавщини задекларував $62 млн готівки. Реакція українців
Глава казначейства Полтавщини задекларував $62 млн готівки. Реакція українців
Президент призначив нового посла України у Польщі
Президент призначив нового посла України у Польщі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
25K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
11K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
9379
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
5236
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
У Києві двічі за ніч була оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 05:53

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua