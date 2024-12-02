США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $725 млн

Озброєння відправиться в Україну зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA)

Вашингтон надасть Києву, зокрема, додаткові боєприпаси до Himars та артилерії

У понеділок 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн. Про це повідомив «Голос Америки» із покликанням на Держдепартамент США.

Пакет включає додаткові боєприпаси до Himars та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю тощо.

Озброєння надається зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

Оновлено. На сайті Пентагону оприлюднено повний перелік озброєння, яке отримає Україна. Зокрема, це:

боєприпаси для Nasams та Himars;

ракети Stinger;

боєприпаси протидії безпілотникам (c-UAS);

артилерійські боєприпаси 155 мм та 105 мм калібру;

безпілотні авіаційні системи (БАС);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

стрілецька зброя та боєприпаси;

обладнання для захисту критичної інфраструктури;

запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Нагадаємо, у понеділок, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц вперше за два з половиною роки завітав до Києва. Після прибуття до української столитці канцлер оголосив про подальші поставки зброї Україні. Київ отримає від Берліна шосту установку Iris-T, а також гвинтокрили Sea King та інше озброєння. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

За словами Шольца, вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.