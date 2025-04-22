Німецький дипломат назвав умову закінчення війни в цьому році

Експосол Ганс-Юрген Гаймзьот: «Якщо не відбудеться зсуву у мисленні Москви, то складно уявити, що ця війна закінчиться цього року»

Зміна у мисленні Москви або певна домовленість між диктатором Росії Володимиром Путіним і очільник США Дональдом Трампом може вплинути на завершення війни. Посол Німеччини в Україні у 2008-2012 роках Ганс-Юрген Гаймзьот наразі не бачить чітких передумов для кінця бойових дій цього року, про що він сказав в інтервʼю «Главкому».

Гаймзьот наголосив, що йому доволі важко робити прогнози про перспективи миру.

«Я не певний, що ця війна завершиться. Якщо не відбудеться зсуву у мисленні Москви, то мені складно уявити, щоб ця війна закінчилася цього року. На даний момент триває війна на виснаження. Я не думаю, що в цей момент Москва готова погодитися на гарантії безпеки, які були б досить прийнятними для України», – пояснив дипломат.

Водночас, на його думку, все може змінитися, якщо відбудеться «якась домовленість» між Путіним і Трампом.

«Утім я є дещо скептичним щодо цього. Я сподіваюсь, що ми знайдемо шляхи для того, щоб покласти край цій війні. Але для цього, щонайменше, має змінитися позиція Москви», – підкреслив посол.

Гаймзьот також зауважує, наскільки багато відбулося змін за останні роки. «Якби мені хтось сказав три-чотири роки тому, що Німеччині доведеться підтримувати Україну, надаючи всілякі озброєння, це було б немислимим», – сказав він.

Гаймзьот додав, що «великою мірою» рішення про припинення війни залежить від Вашингтону. «Європа може допомогти, надаючи підтримку та гарантії безпеки, і сприяючи життєздатному припиненню вогню, яке має бути вигідним Україні. Ми будемо завжди працювати над тим, що потребує Україна, але це має бути прийнятним як основа припинення вогню», – підсумував експерт.

Нагадаємо, українські та європейські чиновники, які зберуться в Лондоні, зіткнуться з швидко розробленою пропозицією США щодо визнання незаконної анексії Криму Росією та замороження лінії фронту як частини мирної угоди. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кілька джерел, знайомих з внутрішніми обговореннями, пише «Главком».

Як зазначає видання, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові відмовитись від зусиль досягти миру в Україні, якщо побачать, що це «недосяжна мета».

Разом з тим, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.