Виконував бойові завдання на Харківському напрямку. Згадаймо Валентина Яроцького

Після початку повномасштабного вторгнення Яроцький повернувся з-за кордону та із власної ініціативи підписав контракт із Збройними Силами України

Протягом 2023 року воїн займався евакуацією захисників на Донеччині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Яроцького.

29 січня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув захисник України Валентин Яроцький. Про це повідомила Львівська міська рада.

Валентин Яроцький народився 19 вересня 2000 року у селі Гусакове Черкаської області. Згодом родина переїхала до села Бортники Івано-Франківської області.

Навчався Валентин Яроцький у Бортниківській гімназії, згодом вступив до Державного навчального закладу «Коршівський професійний аграрний ліцей», де здобув професію «слюсар-механік».

Впродовж 2020-2021 років проходив військову службу у складі 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Повернувшись, працював у будівельній сфері. У вільний час захоплювався футболом.

Після початку повномасштабного вторгнення повернувся з-за кордону та із власної ініціативи підписав контракт зі Збройними Силами України. Боронив державу у лавах Першої окремої бригади територіальної оборони імені Івана Богуна ЗСУ.

Після початку повномасштабного вторгнення Валентин Яроцький повернувся з-за кордону та із власної ініціативи підписав контракт із Збройними Силами України фото: Львівська міська рада

Протягом 2023 року займався евакуацією захисників на Донеччині, з травня 2024 року виконував бойові завдання як штурмовик на Харківському напрямку.

Чин похорону воїна відбувся 8 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі у Львові.

У Валентина Яроцького залишилися мама, сестри та кохана дівчина.

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