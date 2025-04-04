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Блокування пенсійної картки: що потрібно знати, аби не залишитися без виплат

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Блокування пенсійної картки: що потрібно знати, аби не залишитися без виплат
фото з відкритих джерел

Загроза призупинення виплат стосується всіх пенсіонерів, якщо вони не проводять жодних операцій з грошима

В Україні пенсіонери зазвичай отримують виплати на банківські картки, однак якщо пенсійною карткою не користуватися понад шість місяців, виплати можуть бути призупинені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «На пенсії».

Загроза призупинення виплат стосується всіх пенсіонерів, які не проводять жодних операцій зі своїм пенсійним рахунком. Найчастіше це відбувається в таких ситуаціях:

  • Люди накопичують кошти на картці, не витрачаючи їх.
  • Пенсіонери перебувають за кордоном, на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій, де немає доступу до банківських послуг.

Щоб запобігти блокуванню, рекомендується періодично виконувати хоча б мінімальні операції, наприклад:

  • Поповнювати мобільний рахунок.
  • Робити невеликі перекази на іншу картку (навіть у розмірі кількох гривень).

Якщо карткою не користуватися протягом шести місяців, банк блокує її та інформує про це Пенсійний фонд України. У цьому випадку всі накопичені кошти заморожуються.

Як розблокувати пенсійну картку та відновити виплати?

Для відновлення доступу до пенсії потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду та подати відповідну заяву або пройти відеоверифікацію.

Якщо ж пенсіонер виїхав на постійне місце проживання за кордон, у 90% випадків пенсія перестає нараховуватися. Про це необхідно обов’язково повідомити Пенсійний фонд.

Нагадаємо, що уряд спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для вимушених переселенців, українців за кордоном і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Як повідомлялося, березнева індексація пенсій 2025-го завершена. Виплати для більшості пенсіонерів збільшилися. Попередньо, цього року пенсії українців будуть проіндексовані на 11,5%.

До слова, в Україні самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, можуть у лютому 2025 року оформити щомісячну доплату в розмірі 944 грн. Згідно із законодавством, виплата сягає 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, відповідно, розмір доплати становить 944,4 грн.

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Теги: пенсіонери пенсія

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