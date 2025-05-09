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Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній РФ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зеленський ввів санкції проти низки росіян та компаній РФ
Санкції введено проти 74 юридичних осіб
фото: Офіс президента

Санкції введено проти 58 фізичних осіб. Серед них артисти та власники підприємств

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти низки росіян та російських компаній. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, введено санкції проти 58 фізичних осіб. Серед них артисти та власники підприємств. Наприклад, санкції введено проти поета та художника Циганова Вадима, який підтримав вторгнення Росії в Україну.

Також санкції введено проти Юрія Чуркіна – генерального директора верстатобудівного заводу «Форт», Ващенка Петра – гендиректора підприємства «Униматик», який постачає передові технологій, металорізальне обладнання, Гагаріна Олега – члена партії «Єдина Росія» та гендиректора одного із підприємств.

(для перегляду – натисніть на документ)

Також санкції введено проти 74 юридичних осіб.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, якому СБУ оголосила підозру, Мирослав Олешко.

Також, президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав укази №246/2025 та №247/2025 про введення в дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти відомих росіян.

Санкції запроваджено проти 39 фізичних осіб та 60 юридичних осіб. Деякі з них розташовані у Росії та Китаї. Також під нові санкції РНБО потрапили 20 російських співаків, спортсменів та акторів.

Як відомо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Серед них проєкт Віктора Медведчука «Другая Украина».

Це громадська нерелігійна організація в Росії, яку заснував Віктор Медведчук і до неї долучаються політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді й сепаратизмі політтехнологи. В Україні блокуватиметься, окрім сайтів руху Медведчука «Другая Украина», також його Telegram-канал, YouTube-канал.

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Теги: санкції

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