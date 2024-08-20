Камала Гарріс стане дуже хорошим президентом США – Шольц

Канцлер Німеччини високо оцінив кандидатку в президенти США від Демократичної партії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив високу оцінку кандидатці від Демократичної партії США Камалі Гарріс, яка бере участь у президентських виборах 2024 року. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Sat 1, цитує агентство DPA.

Шольц підкреслив її досвід та висловив впевненість, що вона буде дотримуватися принципів, важливих для Німеччини.

«Камала Гарріс – дуже хороша політикиня, яка буде дотримуватися того, що важливо для нас, а через Атлантичний океан, між США і Європою, між США і Німеччиною, триватиме гарна співпраця», – додав Шольц.

Шольц також похвалив чинного президента США Джо Байдена за його «видатну роботу». Проте він утримався від відповіді на питання, чи є Камала Гарріс кращим вибором для Німеччини, ніж її суперник-республіканець Дональд Трамп.

Канцлер додав, що за президентства Гарріс збережеться гарна співпраця між США та Німеччиною, а також між США і Європою в цілому.

Раніше стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає колишнього президента Дональда Трампа у п’ятьох з семи ключових штатів у передвиборчій президентській гонці. Згідно з результатами опитування в ключових штатах (Арізоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсильванії та Вісконсін), Гарріс випереджає Трампа на один пункт. За неї готові проголосувати 48% виборців проти 47% за Трампа. Ще 5% виборців не визначилися.

До слова, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс витрачає на цифрову рекламу вдесятеро більше, ніж республіканець Дональд Трамп. Про це пише газета Financial Times. Так, Гарріс вже віддала на піар $57 млн, тоді як Трамп витратив $5,6 млн.