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«Автомагістраль-Південь» побудувала лінію оборони на межі Дніпропетровщини і Донеччини (відео)

новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Автомагістраль-Південь» побудувала лінію оборони на межі Дніпропетровщини і Донеччини (відео)

На реалізацію проєкту було відведено дуже обмежений час

Компанія «Автомагістраль-Південь» повідомила, що завершує будівництво лінії оборони на межі Донеччини і Дніпропетровщини. Більшість військових взводних опорних пунктів (ВОП) вже готові, решта – на фінішному етапі.

Лінія включає понад 10 кілометрів захищених від FPV-дронів тунелів, які з’єднують вогневі споруди (ВС), уніфіковані фортифікаційні споруди (УФС) та командно-спостережні пункти (КСП).  

«Автомагістраль-Південь» побудувала лінію оборони на межі Дніпропетровщини і Донеччини (відео) фото 1

Як заявляє компанія, на об’єкті працює майже 500 працівників та понад 100 одиниць техніки. Роботи тривають і вдень, і вночі. В умовах, коли до лінії бойових дій залишаються лічені кілометри, завершувати роботу доводиться під артилерійськими обстрілами та скидами з дронів. РЕБ допомагає далеко не завжди. Є поранені працівники та пошкоджена техніка, яку під час ударів нема де сховати.

«На реалізацію проєкту нам відвели нереально обмежений час. Фортифікації були потрібні «на вчора». Але компанія впоралась. Було влаштовано містечко для розміщення 500 працівників, мобілізована і доставлена на об’єкт техніка, понад 5 тисяч (!) бетонних елементів, сотні тонн металевих конструкцій, сотні кубів пиломатеріалів. Незважаючи на неймовірні темпи, ми завжди на кожному етапі будівництва жорстко контролювали якість та дотримання технології. Оцінка результатів нашої роботи військовим керівництвом максимально позитивна», – запевняють в компанії. 

«Держава поставила нам завдання, ми його виконали. Величезні об’єми, жорсткі вимоги, обмежений час. Ніхто інший крім «Автомагістраль-Південь» це б не зробив. Це добре, що у держави є національний підрядник, якому можна поставити завдання будь-якої складності, знаючи, що він впорається. Іноземні підрядники ще у перші дні війни покидали об’єкти і розбіглися. Ми – компанія, яка не відділяє себе від країни, яка працює на країну. І якщо країні це потрібно, ми будемо працювати в декількох кілометрах від лінії фронту. Я думаю, це важливо пам’ятати і цінувати», – зазначає генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв.

«Автомагістраль-Південь» побудувала лінію оборони на межі Дніпропетровщини і Донеччини (відео) фото 2

Нагадаємо, в кінці минулого року «Автомагістраль-Південь» повідомила, що компанії поставили термінове завдання побудувати лінію оборони на Покровському напрямку довжиною декілька десятків кілометрів з повністю перекритими траншеями. За словами Тимофеєва, його будівельна компанія – єдина з великих, яка погодилась працювати на Покровському напрямі: «Не отримавши ані копійки авансу, ми інвестували сотні мільйонів гривень у виробництво бетонних та металевих конструкцій».

Теги: війна будівництво технології держава

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