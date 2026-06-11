Шахраї розсилають українцям віруси під виглядом графіків відключень від «Укренерго»: як вберегтися

Всередині файлів міститься небезпечний вірус, який може викрасти ваші персональні дані

Зловмисники намагаються заразити комп'ютери користувачів шкідливим програмним забезпеченням

В Україні зафіксовано масову розсилку фейкових електронних листів від імені компанії «Укренерго». Зловмисники намагаються заразити комп'ютери користувачів шкідливим програмним забезпеченням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Попередження

«Укренерго» попереджає, що компанія не розсилає графіки відключень чи квитанції електронною поштою. Фахівці компанії з кібербезпеки також попереджають, ця шахрайська розсилка здійснюється з території Росії з метою викрадення паролів і банківських даних, а також отримання доступу до пристроїв українців», – йдеться в повідомленні.

Шахраї майстерно маскують свої листи під офіційну електронну адресу компанії – [email protected].

У повідомленнях громадянам пропонують завантажити вкладені файли, які підписані як «нові графіки відключень світла» або «квитанції на оплату електроенергії».

У Центрі протидії дезінформації також попереджають: у жодному разі не відкривайте ці вкладення. Всередині файлів міститься небезпечний вірус, який може викрасти ваші персональні дані, паролі або заблокувати доступ до пристрою.

Українцям нагадують, що «Укренерго» ніколи не розсилає графіки відключень та рахунки на особисті електронні скриньки громадян – цю інформацію потрібно перевіряти виключно на офіційних ресурсах обленерго.

Що робити, якщо ви вже завантажили шкідливий файл

Негайно вимкніть інтернет: від'єднайте Wi-Fi або витягніть мережевий кабель, щоб вірус не встиг передати ваші дані хакерам.

Запустіть глибоку перевірку антивірусом: використовуйте ліцензійні програми для виявлення та видалення шкідливого повідомлення.

Змініть усі паролі: після очищення пристрою обов'язково змініть паролі від пошти, соцмереж та особливо – онлайн-банкінгу.

Увімкніть двофакторну автентифікацію: захистіть свої акаунти додатковим підтвердженням через телефон.

«Главком» писав, що команда державного сервісу «Дія» повідомила про виявлення фішингового ресурсу, який маскувався під офіційний застосунок і намагався отримати доступ до персональних даних українців. За даними сервісу, шахраї використовували домен, схожий на офіційний сайт «Дії», та пропонували користувачам завантажити через браузер фейковий застосунок.

Нагадаємо, шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.