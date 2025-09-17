Головна Техно Авто
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«Маєток на колесах»: Rolls-Royce створив найдорожчий автомобіль у світі
Rolls-Royce тримає першість у продажі найдорожчих автівок
фото: Publicity pic

Rolls-Royce представив найдорожчий автомобіль у світі за £23 мільйони 

Британський автовиробник Rolls-Royce випустив найдорожчий дорожній автомобіль у світі – ексклюзивний Droptail, вартість якого сягає приголомшливих £23 мільйонів. Це втричі дорожче за приватний літак і вдвічі більше за вартість деяких супер’яхт, що робить його новим еталоном розкоші для надбагатих. Про це пише «Главком» із посиланням на Express.

Автомобіль був створений елітною командою Rolls-Royce з виробництва ексклюзивних кузовів. Дизайнери надихалися класичними моделями, як-от Silver Ghost 1912 року та Phantom Brewster New York Roaster 1930 року, але при цьому використали найсучасніші матеріали. Всюди, навіть у невидимих частинах, використовується вуглецеве волокно, що робить автомобіль легшим і міцнішим, ніж будь-коли.

Rolls-Royce Droptail на ім'я Amythyst
Rolls-Royce Droptail на ім'я Amythyst

Усього буде випущено лише чотири автомобілі Rolls-Royce Droptail, і кожен з них унікальний, створений відповідно до індивідуальних побажань клієнта. Інтер'єр виготовляється з найдорожчих матеріалів, включаючи рідкісні породи дерева, ювелірні вироби та найякісніші тканини, що робить його витвором мистецтва. До автомобіля також додається дорогий годинник.

Перша модель, що називається La Rose Noire Droptail, була представлена у серпні 2023 року в Каліфорнії. Її дизайн натхненний рідкісною трояндою Black Baccara, відомою своїми темно-малиновими пелюстками.

Нагадаємо, британський інженерний холдинг Rolls-Royce відзвітував про зростання річного прибутку у 2023 р. більш ніж у два рази, більше консенсус-прогнозу, при цьому спрогнозувавши подальший підйом у наступні роки. 

