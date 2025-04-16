Будинок у розкішному містечку, тендери без конкуренції: ЗМІ викрили прибутковий бізнес «слуги» Маріковського

Маріковський, бенефіціар «Медіатеки», отримує мільйони за моніторинг телемарафону та ЗМІ

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Маріковський заробляє мільйони гривень на державних підрядах за моніторинг телемарафону та українських ЗМІ. Його компанія щороку отримує все більші суми з бюджету, а сам нардеп став фігурантом кримінального провадження через неправдиве декларування статків.

Як повідомляє видання Oboz.ua, компанія «Медіатека», кінцевим бенефіціаром якої є Маріковський, у 2024 році мала загальний дохід у понад 10 млн грн, з яких 9,1 млн склали саме державні закупівлі. У 2025-му лише одне держпідприємство – Центр захисту інформаційного простору України – уклало договір з фірмою нардепа на суму 12,2 млн грн. Послуги включають моніторинг 10 телеканалів, 50 друкованих ЗМІ та понад 1000 онлайн-ресурсів. За окремий щотижневий звіт щодо телемарафону компанії заплатять ще 258 тис. грн. Для порівняння, у 2019 році за ті самі послуги держпідприємство сплачувало вдесятеро менше – 720 тис. грн.

У 2025 році «Медіатека» також виграла тендер на суму 240 тис. грн від Центру гуманітарного розмінування, де зобов’язалася готувати щотижневі звіти про згадки в медіа. Згідно з аналізом тендерів, компанія Маріковського часто пропонує найвищу ціну, однак виграє завдяки формальним підставам – відхилення пропозицій конкурентів через невідповідність технічній документації.

Наприклад, у тендері «Укренерго» фірма «Семантрум» пропонувала моніторинг за 478 тис. грн, проте перемогу здобула «Медіатека» з ціною 703,3 тис. грн. У багатьох тендерах вона була єдиним учасником, що повністю усувало конкуренцію.

При цьому, сам нардеп, судячи з декларації, має доволі скромні офіційні доходи. У 2024 році він задекларував середню зарплату 62,2 тис. грн на місяць, два кредити й заощадження менш ніж 6 тис. грн. Його дружина заробляє як ФОП і отримує соціальні виплати, а також – допомогу від іноземних громадян.

У 2021 році Маріковський став власником будинку на 163 кв.м у закритому містечку Green Wood Club у Козині – одній з найдорожчих локацій під Києвом. На ринку аналогічна нерухомість коштує від 16,7 млн грн, але депутат задекларував купівлю за 4,5 млн грн.

У декларації раніше також фігурували 32 біткоїни, які нардеп нібито отримав у 2019 році. Згодом НАБУ встановило, що вказаний криптогаманець не належав Маріковському, а всі транзакції здійснювали іноземці. Вищий антикорупційний суд у квітні 2024 року закрив провадження через завершення строків давності. Сам політик визнав помилку й заявив у Facebook, що у 2020 році допустив «суттєві неточності» у декларації.

Компанія Маріковського і далі продовжує укладати державні контракти. Автори розслідування ставлять під сумнів доцільність витрачання понад 12 млн грн з бюджету на моніторинг ЗМІ, який можна організувати дешевше – через ІТ-продукти чи внутрішні комунікаційні служби державних органів. Oboz.ua надіслав відповідні запити до держустанов, які уклали угоди з «Медіатекою».