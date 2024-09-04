ДТЕК ВДЕ надає соціальну підтримку громадам на Миколаївщині

ДТЕК фокусується на таких проєктах, як покращення умов у школах, доступ населення до чистої питної води

ДТЕК ВДЕ фокусується на покращенні умов у школах, доступі населення до чистої питної води

Компанія ДТЕК ВДЕ реалізувала чотири соціальні проєкти для підтримки громад у Миколаївській області. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що на прохання громади для Анатолівського ліцею Коблівської сільської ради за кошти компанії було придбано твердопаливний котел для обігріву школи на заміну тому, що вийшов з ладу.

Водночас для ліцею села Краснопілля ДТЕК профінансував заміну вікон та дверей на енергоефективні. Наприкінці весни роботи в ліцеї були завершені, і компанія розпочала реалізацію другого проєкту в цьому ж селі – улаштування водопроводу по двох вулицях.

Також нещодавно в салі Анатолівка було встановлено модуль з обладнанням системи для очищення води. ДТЕК придбав сучасний модуль, в якому встановлено систему очищення води зворотнього осмосу, надану Коблівською сільською радою.

«Постійна підтримка громад – один з важливих напрямів діяльності нашої компанії як соціально відповідального бізнесу. Ми зацікавлені в тому, щоб ті регіони, де присутні підприємства ДТЕК ВДЕ, розвивались попри війну й труднощі сьогодення. Цього року ми намагаємось реалізувати більшу частину соціальних проектів, передбачених програмами соцпартнерства», – розповідає Олег Соловей, заступник генерального директора з операційних питань ДТЕК ВДЕ.

Він наголосив, що компанія фокусується на таких проєктах, як покращення умов у школах, доступ населення до чистої питної води. З початку року на їх реалізацію вже було витрачено понад 2,5 млн гривень.

Нагадаємо, ДТЕК ВДЕ, яка будуватиме Полтавську ВЕС, допомагає Глобинській громаді Полтавщини з проєктуванням сонячної електростанції.