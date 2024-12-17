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Відключення світла на Тернопільщині 18 грудня: як діятимуть графіки

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Відключення світла на Тернопільщині 18 грудня: як діятимуть графіки
Причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських атак у листопаді-грудні
фото: Главком

Згідно з новими графіками усі групи тепер ділять ще на дві підгрупи

На Тернопільщині 18 грудня світло вимикатимуть з 7:00 до 22:00. Про це повідомляє пресслужба Тернопільобленерго.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК «Укренерго» вимкнення електроенергії споживачів в Тернопільській області планують у такі години:

  • підчерга 1.2  07:00-08:00;

  • підчерга 3.2. 08:00-11:30;

  • підчерга 5.2. 11:30-15:00;

  • підчерга 2.1. 15:00-18:30;

  • підчерга 4.1.  18:30-20:00

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на сайті обленерго.

Причина запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Нагадаємо, завтра, 18 грудня, відключення світла діятимуть як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Відключення для побутових споживачів: 07:00 – 20:00 – пів черги відключень. Відключення для промисловості та бізнесу: 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Як відомо, з 16 грудня в Україні діють нові графіки відключень, які рекомендувало Міністерство енергетики. Нововведення допоможуть прогнозувати відключення більш чітко, а також менше знеструмлювати споживачів.

Зазначається, що найменшим часовим інтервалом, з яким працюватимуть оператори системи розподілу, стає проміжок 30 хв. А впродовж щонайменше 3 години 30 хвилин білих зон користувачі будуть зі світлом.

Теги: Укренерго відключення обмеження відключення світла Тернопіль

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