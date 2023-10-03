Нове фінансування допомоги Україні: Білий дім зробив заяву

Серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України

Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалить нову допомогу Україні, оскільки за таку ініціативу виступають більшість конгресменів. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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«Ми знаємо, що переважна більшість членів Конгресу підтримують додаткову допомогу Україні, і ми знаємо та цінуємо їхні заяви з цього приводу, включаючи заяви спікера Маккарті (спікера Палати представників США Кевіна Маккарті – ред.)», – зазначив Кірбі.

Він також прокоментував можливу відставку Маккарті, наголосивши, що інші республіканці також підтримують допомогу Україні.

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При цьому, як уточнив Кірбі, серед республіканців є невелика кількість тих, хто виступає проти нового фінансування для України, «але вони не представляють своєї партії, вони не представляють своє керівництво».

Нагадаємо, у скарбниці Пентагону залишилося понад $5,2 млрд, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.