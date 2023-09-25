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Федерація металургів оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація металургів оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
«Укрзалізниця» має намір збільшити на 20% тарифи на вантажні перевезення
фото: glavcom.ua

Підвищення тарифів на вантажні перевезення спровокує бізнес забирати підприємства з України – Колесникова

Чергове підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, спричинить погіршення економічної ситуації та спровокує бізнес релокувати виробництво у інші країни. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

«Підвищення тарифів не спонукає бізнес більше перевозити. Це провокує перевозити цілий бізнес з країни. І так само й люди, коли споживча продукція збільшується в ціні постійно, теж починають рахувати, де їм жити дешевше – в Україні чи в Польщі?», – зауважила Колесникова.

Вона підкреслила, що підвищення тарифів на перевезення у країні, яка бореться у війні – недопустиме, адже не допомагає втримати в Україні бізнес, який намагається працювати.

«Ми бачимо міграцію бізнесу за кордон. А такі дії, звичайно, тільки це провокують ще більше. Всі політичні заяви кажуть, що нам треба повертати людей, треба повертати бізнес, і треба інвестувати в Україну. Але підвищення тарифів працює тільки на те, щоб бізнес їхав з країни. Економічного обґрунтування тут ніякого немає», – резюмувала Колесникова.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір Укрзалізниці переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення Олена Колесник

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