Федерація металургів оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення
Підвищення тарифів на вантажні перевезення спровокує бізнес забирати підприємства з України – Колесникова
Чергове підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, спричинить погіршення економічної ситуації та спровокує бізнес релокувати виробництво у інші країни. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.
«Підвищення тарифів не спонукає бізнес більше перевозити. Це провокує перевозити цілий бізнес з країни. І так само й люди, коли споживча продукція збільшується в ціні постійно, теж починають рахувати, де їм жити дешевше – в Україні чи в Польщі?», – зауважила Колесникова.
Вона підкреслила, що підвищення тарифів на перевезення у країні, яка бореться у війні – недопустиме, адже не допомагає втримати в Україні бізнес, який намагається працювати.
«Ми бачимо міграцію бізнесу за кордон. А такі дії, звичайно, тільки це провокують ще більше. Всі політичні заяви кажуть, що нам треба повертати людей, треба повертати бізнес, і треба інвестувати в Україну. Але підвищення тарифів працює тільки на те, щоб бізнес їхав з країни. Економічного обґрунтування тут ніякого немає», – резюмувала Колесникова.
Нагадаємо, днями стало відомо про намір Укрзалізниці переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.
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