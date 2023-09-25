Федерація металургів оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Підвищення тарифів на вантажні перевезення спровокує бізнес забирати підприємства з України – Колесникова

Чергове підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, спричинить погіршення економічної ситуації та спровокує бізнес релокувати виробництво у інші країни. Про це заявила голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Підвищення тарифів не спонукає бізнес більше перевозити. Це провокує перевозити цілий бізнес з країни. І так само й люди, коли споживча продукція збільшується в ціні постійно, теж починають рахувати, де їм жити дешевше – в Україні чи в Польщі?», – зауважила Колесникова.

Вона підкреслила, що підвищення тарифів на перевезення у країні, яка бореться у війні – недопустиме, адже не допомагає втримати в Україні бізнес, який намагається працювати.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми бачимо міграцію бізнесу за кордон. А такі дії, звичайно, тільки це провокують ще більше. Всі політичні заяви кажуть, що нам треба повертати людей, треба повертати бізнес, і треба інвестувати в Україну. Але підвищення тарифів працює тільки на те, щоб бізнес їхав з країни. Економічного обґрунтування тут ніякого немає», – резюмувала Колесникова.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір Укрзалізниці переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.