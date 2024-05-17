Ситуація в енергосистемі: ДТЕК повідомив, де плануються відключення світла

Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені

За попередньою вказівкою «Укренерго», з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення

Сьогодні ввечері, 17 травня, в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, Києві та області відновлять стабілізаційні відключення споживачів електроенергії за вказівкою НЕК «Укренерго». Про це інформує пресслужба ДТЕК.

«Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені», – йдеться у повідомленні.

За попередньою вказівкою «Укренерго», з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.

«Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або вашій області», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

Як повідомлялося, «Укренерго» запроваджує контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України.

До слова, у Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла. «Главком» розповів, де шукати графіки відключення світла.