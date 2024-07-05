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Молдова заявила про готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Молдова заявила про готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну
міністри закордонних справ Румунії, Молдови та України провели зустріч у Кишиневі
фото: (mfa.gov.ua

Зазначається, що для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною

Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проєкту «газ на електроенергію». Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.

«Республіка Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну», – йдеться в заяві.

Зазначається, що для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії. Зокрема, в Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. 

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Теги: Молдова Україна енергетика гуманітарна допомога

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