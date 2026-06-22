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Модернізація на кордоні з Молдовою завершена: відкрито сучасну сервісну інфраструктуру

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Модернізація на кордоні з Молдовою завершена: відкрито сучасну сервісну інфраструктуру
На пунктах пропуску «Старокозаче – Тудора» та «Долинське – Чишмікіой» проведено комплексне оновлення інфраструктури
фото: Мінрозвитку

Україна модернізувала чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою та відкрила сучасну сервісну зону

Україна продовжує модернізацію прикордонної інфраструктури на українсько-молдовському напрямку. В Одеській області завершено оновлення чотирьох пунктів пропуску, а також збудовано сучасну сервісну зону для відпочинку водіїв поблизу КПП «Рені – Джюрджюлешть», пише «Главком».

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, розвиток кордону є стратегічною інвестицією в економіку та логістику держави. За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, держава формує сучасну систему перетину кордону, орієнтовану як на громадян, так і на міжнародний бізнес.

Оновлені пункти пропуску - важливі елементи прикордонної інфраструктури півдня України та забезпечують транспортне сполучення з Республікою Молдова
Оновлені пункти пропуску - важливі елементи прикордонної інфраструктури півдня України та забезпечують транспортне сполучення з Республікою Молдова
Мінрозвитку

Що оновили на пунктах пропуску

Модернізація охопила чотири ключові логістичні хаби на півдні країни.

На КПП «Старокозаче – Тудора» та «Долинське – Чишмікіой» проведено комплексне оновлення інфраструктури. Тут встановили нові модульні споруди, замінили огорожі, оновили інженерні мережі та системи організації руху. Пункти пропуску також забезпечили резервними джерелами живлення та впорядкували прилеглу територію.

На КПП «Лісне – Сеіць» та «Малоярославець 1 – Чадир-Лунга» завершено другий етап модернізації, який стартував у 2024 році за підтримки міжнародних партнерів. Для персоналу облаштовано сучасні робочі модулі, встановлено навіси, вуличне освітлення, генератори та системи екстреної зупинки транспорту. Окрему увагу приділено розвитку пішохідної інфраструктури.

Сервісна зона біля «Рені – Джюрджюлешть»

Поблизу пункту пропуску «Рені – Джюрджюлешть» на трасі М-15 Одеса – Рені в напрямку Бухареста відкрито нову сервісну зону для водіїв.

Об’єкт площею 1,7 га збудовано в межах програми ЄС «Механізм «Сполучення Європи»» (CEF) як частину ініціативи «Шляхи солідарності».

Інфраструктура включає 46 місць для вантажного транспорту та 13 – для легкових автомобілів, зокрема два місця для людей з інвалідністю. На території облаштовано сучасну громадську вбиральню, навіси для відпочинку, освітлення, а також системи водопостачання та водовідведення.

У Мінрозвитку наголошують, що ключова мета модернізації – збільшення пропускної спроможності кордону, покращення умов роботи для прикордонників і митників, а також підвищення комфорту для громадян і перевізників.

Крім того, оновлена інфраструктура має посилити логістичні маршрути між Україною та ЄС, що проходять через територію Молдови.

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Теги: Одеса бізнес держава водопостачання інфраструктура кордон

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Суспільство

Модернізація на кордоні з Молдовою завершена: відкрито сучасну сервісну інфраструктуру
Модернізація на кордоні з Молдовою завершена: відкрито сучасну сервісну інфраструктуру
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