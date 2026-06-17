Капітальні інвестиції в Україні зросли до 130 млрд грн: куди бізнес вкладає гроші

Понад 40% усіх вкладень за перший квартал припало на промисловість

Попри важкі безпекові та макроекономічні умови, український бізнес продовжує інвестувати у розвиток та відновлення власних потужностей. Протягом січня – березня 2026 року обсяг капітальних інвестицій в економіку України збільшився на 5,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загальна сума капіталовкладень сягнула 130,1 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

Головною особливістю інвестиційного процесу на початку 2026 року є висока самостійність українських підприємств. В умовах обмеженого доступу до довгострокових банківських кредитів та зовнішніх запозичень бізнес фінансує розвиток переважно з власного прибутку.

За даними Держстату, левову частку всіх капітальних інвестицій – 78,6% – становили власні фінансові ресурси підприємств та організацій.

Це свідчить про високий рівень адаптивності українського менеджменту, який вкладає кошти в оптимізацію процесів, не чекаючи на масштабні програми фінансової допомоги чи іпотечні інструменти.

У галузевому розрізі інвестори чітко розставили пріоритети, спрямовуючи капітал у сектори, які забезпечують життєдіяльність країни та її експортний потенціал:

Промисловість: виявилася найпривабливішою сферою для капіталовкладень. На модернізацію заводів, фабрик та енергетичних об'єктів бізнес спрямував 41,2% від загальної суми, що в абсолютному вимірі становить 53,6 млрд грн.

Аграрний сектор: разом із лісовим та рибним господарствами залучив 12,7% від загального обсягу інвестицій. Сюди компанії вклали 16,5 млрд грн для підготовки до посівної кампанії та оновлення логістичних ланцюжків.

Переважна більшість капіталовкладень в українській економіці – 93,3% – надійшла безпосередньо в матеріальні активи. Бізнес намагається оперативно оновлювати те, що приносить прибуток або забезпечує безперебійність виробництва тут і зараз.

Гроші розподілилися за такими основними матеріальними напрямками:

Закупівля машин, обладнання та інвентарю – 38,2% (найпопулярніша стаття витрат для заміни пошкодженої або застарілої техніки);

Зведення інженерних споруд – 19,2% (йдеться про об'єкти інфраструктури, захисні споруди та відновлення мереж);

Будівництво нежитлових об'єктів (виробничі цехи, склади, ангари);

Придбання транспортних засобів (оновлення комерційного та вантажного автопарків).

Позитивна динаміка на початку 2026 року демонструє, що український бізнес закладає фундамент під подальше економічне відновлення, фокусуючись на критичній інфраструктурі та виробничих технологіях.