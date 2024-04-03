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Tesla вперше за чотири роки зіштовхнулася з поганими продажами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Tesla вперше за чотири роки зіштовхнулася з поганими продажами
Tesla частково звинуватила у падінні перехід на оновлену версію седана Model 3
фото з відкритих джерел

Акції Tesla впали на 4,9%

Компанія Ілона Маска Tesla вперше від початку пандемії продала автомобілів менше, ніж розраховувала. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

«У вівторок у Нью-Йорку акції Tesla впали на 4,9%,.. що стало другим найгіршим показником для S&P 500», – йдеться у повідомленні.

За оцінками аналітиків, компанія мала поставити близько 449 тисяч автомобілів у першому кварталі 2024 року. Однак реальні поставки були на 14% меншими – за цей період Tesla поставила 386 810 авто.

Починаючи з 2020 року Tesla не постачала менше автомобілів, ніж за аналогічний період попереднього року, та не поставляла менше ніж 400 000 автомобілів за квартал з третього 2022 року.

Tesla частково звинуватила у падінні перехід на оновлену версію седана Model 3, на який разом з позашляховиком Model Y припало 96% поставок у цьому кварталі. Компанія також згадала про проблеми з постачанням, пов’язані з ситуацією у Червоному морі та тимчасове призупинення виробництва на заводі у Німеччині.

Нагадаємо, американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск у вересні минулого року таємно відвідав Білий дім. Це був перший візит Маска до Білого дому за час президентства Джо Байдена. Однак президент не зустрічався з мільярдером.

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Теги: автомобіль Tesla Ілон Маск

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