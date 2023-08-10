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Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch

Христина Жиренко
glavcom.ua
Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей анулювала ліцензії Parimatch
Згідно з ухваленим рішенням на першому правочинному засіданні після відновлення кворуму, позбавлено ліцензій трьох юридичних осіб, до яких застосовано санкції
фото з відкритих джерел

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) анулювала ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор трьом підсанкційним гральним компаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу регулятора.
 
Згідно з ухваленим рішенням на першому правочинному засіданні після відновлення кворуму, позбавлено ліцензій трьох юридичних осіб, до яких застосовано санкції:

  • ТОВ "Паріматч" - ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет та на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності;
  • ТОВ "Покерматч.юа" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет;
  • ТОВ "Поінтлото" – ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі інтернет.

Також у зв’язку з наявністю опосередкованих відносин контролю резидентами Росії КРАІЛ ухвалила рішення про анулювання ліцензії у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Санкції проти Parimatch

У березні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти низки російських букмекерських контор.

До списку санкцій потрапили кілька структур букмекерського бренду міжнародної холдингової компанії "Parimatch".

Як виявилось, до структури компаній Parimatch Tech належать компанії, створені громадянами Російської Федерації.

На запит РБК-Україна в Службі безпеки України також зазначили, що встановлюватимуть зв'язки цих компаній із фірмами, які потрапили під українські санкції.

"На сьогодні отримано інформацію, яка дає підстави для додаткового вивчення зв'язків "Ретен Ентертейнмент Лтд", "Рілліус Холдінг Літітед" та БТБ "Бетлаб Холдінгс ЛТД" з російськими бенефіціарами групи компаній Parimatch", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, що суд в апеляції визнав публікацію РБК-Україна про роботу Parimatch в Росії після початку війни достовірною.

Теги: санкції інтернет онлайн-казино

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