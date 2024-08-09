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«Ковальска» проти активістів, які захищають історичну забудову. Суд провів підготовче засідання

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Ковальска» проти активістів, які захищають історичну забудову. Суд провів підготовче засідання
Дмитро Перов
фото: facebook/Дмитро Перов

Активіст вважає, що справа є показовою для демонстрації сили компанії над громадянським суспільством

8 серпня відбулося підготовче засідання суду за позовом компанії «Ковальська нерухомість» проти активіста Дмитра Перова. Компанія вимагає захисту честі, гідності та ділової репутації через заяви Перова про незаконне знесення історичної будівлі на вулиці Жилянській, 47, у Києві. Дмитро стверджує, що компанія знищила історичну пам’ятку незаконно. Своєю чергою, «Ковальська нерухомість» вважає ці твердження наклепом, вимагає їхнього спростування та компенсації у розмірі 100 тисяч гривень, пише видання The Page.

Перов вважає, що справа є показовою для демонстрації сили компанії над громадянським суспільством.

«Вони бачать, як зростає роль громадянського суспільства, і хочуть показово покарати активістів, які виступають проти знищення історичної забудови. Вони демонструють, що настільки впливові, що їх не можуть зупинити ні суди, ні поліція, ні активісти», – заявив Перов.

На думку Дмитра, такі справи затягуються на довгий час, що виснажує активістів фінансово та морально.

«Я змушений шукати адвоката, доводити, що це історична пам’ятка, і платити за юридичні послуги. Це витягування ресурсів – фінансових, життєвих, часових, щоб мати менше можливостей боротися проти незаконної забудови», – додав Перов.

«Ковальська нерухомість» подала позов ще у 2023 році, але відкликала його у квітні 2024 року. Захисники Перова вважають, що це було зроблено з метою зміни судді.

«Це був процесуальний трюк. Вони побачили, що суддя, до якого потрапив позов, не хоче засуджувати активіста, тому відкликали його і подали заново до іншої судді. При цьому вони не додали документів про сплату судового збору, що затримало початок справи», – пояснив Дмитро.

На наступному засіданні планується розгляд справи по суті. Дата наступного засідання наразі невідома.

«Ковальська нерухомість» позивається проти Дмитра Перова за наклеп щодо знесення будівлі 1860 року на вулиці Жилянській, 47 у Києві. Компанія стверджує, що мала всі необхідні документи для знесення будівлі та будівництва бізнес-парку. Перов наполягає, що будівля була включена до Переліку цінної історичної забудови, що потребує додаткового захисту. На місці знесеної будівлі планується збудувати 22-поверховий офісний центр.
Теги: нерухомість бізнес документи суддя активісти

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