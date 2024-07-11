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Євро-2024. Стало відомо, хто судитиме фінальний матч

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Євро-2024. Стало відомо, хто судитиме фінальний матч
Франсуа Летексьє
фото: dynamo.kiev.ua

Чемпіонат Європи проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня

Головним арбітром фінального матчу чемпіонату Європи з футболу 2024 року Іспанія – Англія стане французький суддя Франсуа Летексьє. Про це повідомляє Укрінформ.

Фінальний поєдинок Євро у Німеччині відбудеться у неділю, 14 липня. Команди гратимуть на арені «Олімпіаштадіон» у Берліні. Початок зустрічі – о 22.00 за київським часом.

У 1/2 фіналу збірна Іспанії обіграла Францію (2:1), а англійці з таким самим рахунком перемогли Нідерланди.

Ця перемога стала другою поспіль для Англії у півфіналах Євро. Вона також зробила англійців лише четвертою збірною в історії, якій вдалося двічі поспіль дійти до фіналу континентальної першості. У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, Англія зустрінеться зі збірною Іспанії, яка у своєму півфіналі здолала Францію з рахунком 2:1.

Чемпіонат Європи проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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Теги: чемпіонат Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ суддя

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