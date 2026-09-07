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Магазин «Ашан» запровадив ліміти на купівлю продуктів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Магазин «Ашан» запровадив ліміти на купівлю продуктів
Обмеження зможуть забезпечити доступність товарів на полицях
фото: rau.ua

Компанія спростувала чутки про дефіцит

У магазинах «Ашан» з'явилися ліміти на продаж продуктів. Про це в коментарі «РБК-Україна» повідомила пресслужба Auchan Україна, передає «Главком».

Згідно з оголошеннями у магазинах, консерви, олії, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи, макаронні вироби можна придбати в кількості до 6 шт. або 6 кг вагових товарів у один чек, а яйця – до шести десятків.

Пресслужба спростувала чутки про дефіцит та пояснила, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних і оптових закупівель. «Щоб ефективно розподілити попит, ми розділили роздрібні та оптові закупівлі. Як зазначено в оголошенні, товари в кількості понад шість одиниць або 6 кг можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель», – пояснила компанія.

Таким чином, оптові покупці не купують продукцію з роздрібних полиць, а отримують її окремо. Це дозволяє зберігати достатню кількість товарів на полицях для відвідувачів магазинів, зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук сказав, що нещодавні російські удари по складах торговельних мереж можуть локально вплинути на розподіл покупців між великими супермаркетами, невеликими магазинами та продовольчими ринками.

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Теги: продукти магазин

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