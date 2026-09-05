Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні очікується зростання цін на молочну продукцію

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні очікується зростання цін на молочну продукцію
Український ринок молочної продукції опинився під тиском
фото з відкритих джерел

Подорожчання може вплинути на скорочення споживання молочних продуктів українськими споживачами

В Україні прогнозують черговий стрибок цін на молочні продукти в межах 20-25%. Про це пише «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Основними причинами стали російські удари по розподільчих центрах торговельних мереж та складах, зростання витрат на виробництво й переробку, а також падіння купівельної спроможності громадян.

Через знищення складської інфраструктури сталі ланцюги постачання від заводу до супермаркету виявилися розірваними. Щоб перекрити збитки та покрити витрати на пряму доставку, ритейлери будуть вимушені перекласти фінансове навантаження на покупців. Додатково на ринок тиснуть дорогі енергоресурси, скорочення попиту через виїзд населення за кордон та падіння доходів.

В Асоціації виробників молока зазначають, що спроби мереж компенсувати втрати за рахунок споживачів можуть призвести до зменшення обсягів споживання молочної продукції.

Водночас зниження цін на масло восени не очікується навіть за наявності складських запасів. Головним чинником утримання високої вартості масла є його подорожчання на експортних ринках через скорочення виробництва сирого молока в Європі. 

Раніше перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран розповів, що в Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий голод – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

Нагадаємо, російські удари по великих продовольчих складах спричинили перебої з постачанням продуктів до супермаркетів Києва. У деяких магазинах столиці з'явилися порожні полиці, а з асортименту тимчасово зникла низка товарів.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. На Київщині під ударом опинилася складська та логістична інфраструктура.

Зокрема, було пошкоджено склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі Varus. Компанія попередила, що в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас усі магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.

Теги: продукти молочна продукція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ритейлери можуть скорочувати асортимент через російські удари по складах
Удари по складах. Голова Асоціації ритейлерів розповів, які товари можуть зникнути з полиць
Вчора, 19:15
На одну банкноту номіналом 2000 грн можна придбати базовий набір продуктів, але для повноцінного тижневого раціону родини цього недостатньо
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Вчора, 10:04
Пошкодження складів може призвести до зростання вартості продуктів харчування
Міністр агрополітики відповів, чи варто українцям запасатися їжею
3 вересня, 14:44
Окремим фактором здорожчання стали перебої у ланцюгах постачання після російських ударів по розподільчих центрах
Молоко, сир та масло можуть подорожчати: прогноз на осінь
2 вересня, 05:40
В Україні прогнозують зростання виробництва курятини
В Україні суттєво зросте виробництво одного виду м'яса: прогноз на 2027 рік
26 серпня, 09:03
Масово в Україні підробляють молочні продукти
Названо найбільш фальсифіковані продукти в Україні
25 серпня, 04:59
Програма забезпечує ліками цивільне населення
Дрони замінили кур'єрів: ліки почали доставляти у прифронтові села
21 серпня, 22:40
Українські молочні продукти експортують до країн Європи та інших країн світу
Неочікуваний лідер: хто найбільше купує українські молочні продукти
17 серпня, 08:57
Аграрний імпорт України за пів року зріс на 8%
Які 10 закордонних продуктів заполонили український ринок: список
11 серпня, 09:33

Особисті фінанси

В Україні очікується зростання цін на молочну продукцію
В Україні очікується зростання цін на молочну продукцію
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
Українці готуються до зими: скільки коштують павербанки, генератори та EcoFlow
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
2000 грн на АЗС: скільки бензину, дизеля та газу можна купити за нову банкноту
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Нова купюра 2000 грн: який продуктовий кошик можна зібрати на тиждень
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Долар, євро та злотий подорожчали: курс валют на 4 вересня 2026
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 4 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
100K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27
Зеленський і генсек НАТО обговорили візит представників Трампа до Києва
Вчора, 19:57

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua