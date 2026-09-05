В Україні очікується зростання цін на молочну продукцію

Подорожчання може вплинути на скорочення споживання молочних продуктів українськими споживачами

В Україні прогнозують черговий стрибок цін на молочні продукти в межах 20-25%. Про це пише «Главком» із посиланням на agronews.ua.

Основними причинами стали російські удари по розподільчих центрах торговельних мереж та складах, зростання витрат на виробництво й переробку, а також падіння купівельної спроможності громадян.

Через знищення складської інфраструктури сталі ланцюги постачання від заводу до супермаркету виявилися розірваними. Щоб перекрити збитки та покрити витрати на пряму доставку, ритейлери будуть вимушені перекласти фінансове навантаження на покупців. Додатково на ринок тиснуть дорогі енергоресурси, скорочення попиту через виїзд населення за кордон та падіння доходів.

В Асоціації виробників молока зазначають, що спроби мереж компенсувати втрати за рахунок споживачів можуть призвести до зменшення обсягів споживання молочної продукції.

Водночас зниження цін на масло восени не очікується навіть за наявності складських запасів. Головним чинником утримання високої вартості масла є його подорожчання на експортних ринках через скорочення виробництва сирого молока в Європі.

Раніше перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран розповів, що в Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий голод – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів.

Нагадаємо, російські удари по великих продовольчих складах спричинили перебої з постачанням продуктів до супермаркетів Києва. У деяких магазинах столиці з'явилися порожні полиці, а з асортименту тимчасово зникла низка товарів.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. На Київщині під ударом опинилася складська та логістична інфраструктура.

Зокрема, було пошкоджено склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі Varus. Компанія попередила, що в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас усі магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.