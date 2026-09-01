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На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
На Київщині заборонено спалювати суху траву, рослинні залишки та сміття, а також розводити багаття у невстановлених місцях
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Жителів області закликають бути особливо обережними на природі та не провокувати виникнення пожеж

У Київській області з 1 до 3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на Укргідрометцентр.

«1-3 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться у повідомленні.

Синоптики наголошують, що за таких погодних умов зростає ймовірність виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах за наявності джерел займання, зокрема відкритого вогню.

Жителів області закликають бути особливо обережними на природі та не провокувати виникнення пожеж. Заборонено спалювати суху траву, рослинні залишки та сміття, а також розводити багаття у невстановлених місцях.

У разі виявлення займання необхідно негайно повідомити рятувальників за номером 101.

Прогноз пожежної небезпеки на Київщині
Прогноз пожежної небезпеки на Київщині
інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, у вівторок, 1 вересня, у Києві мінлива хмарність. По області очікуюються короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. У столиці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 13-18°, вдень 23-28°, у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.

Як повідомлялось, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо, це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: пожежна небезпека Київ Київщина

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