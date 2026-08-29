Один із головних аграрних регіонів РФ запровадив режим надзвичайної ситуації

Через проблеми з портами понад 80% потужностей для експорту російського зерна виявилися паралізованими

Губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар запровадив у регіоні режим надзвичайної ситуації через проблеми з експортом зерна. Ростовська область забезпечує майже 10% російського врожаю зернових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Із середини липня через атаки безпілотників припинили роботу порти Азовського моря, через які Росія щомісяця експортувала до 1,5 млн тонн зерна. У серпні також зупинили роботу найбільші зернові термінали на Чорному морі, які потрапили під удари дронів.

Президент Російського зернового союзу Аркадій Злочевський заявив, що ситуація для аграріїв «виглядає дуже погано». За його словами, відвантаження зерна в Азовському басейні повністю припинилося.

Аналітичний центр «СовЭкон» оцінює, що через проблеми з роботою портів паралізовано понад 80% потужностей, призначених для експорту російського зерна.

У серпні обсяги експорту пшениці з Росії скоротилися до 1,9 млн тонн. Це найнижчий показник за останні 16 років. Порівняно із серпнем 2025 року експорт впав у 2,3 раза, а порівняно із середнім показником за останні п'ять років – у 2,6 раза.

На тлі проблем із вивезенням зерна російське Міністерство сільського господарства готується до державних закупівель та шукає альтернативні шляхи експорту. Серед можливих варіантів розглядаються порти Північного Льодовитого океану. Водночас представники галузі зазначають, що повноцінно замінити чорноморські маршрути наразі неможливо.

Нагадаємо, Росія втратила можливість відвантажувати зерно через Новоросійськ. Після серії атак зупинилися всі три зернові термінали ключового чорноморського порту, а щонайменше п'ять суден, пов'язаних із російським експортом, зазнали ударів. Відвантаження з портів Азовського моря, на які припадає близько чверті зернового експорту РФ, припинилися ще 10 липня.

Також російські аграрії зіткнулися з проблемами зі збутом урожаю. Через зупинку експорту зерно почало накопичуватися всередині країни, внутрішні ціни падати, а фермери – зазнавати збитків і ризикувати залишитися без коштів на наступну посівну.