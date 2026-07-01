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Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу
Тамара Горіха Зерня звинуватила Олега Пінчука в об'єктивізації жінок
колаж: glavcom.ua

Олег Пінчук опублікував фото попутниці, оцінивши її тілесні особливості

Письменниця Тамара Горіха Зерня публічно звернулася до АТ «Укрзалізниця» через інцидент за участю відомого скульптора Олега Пінчука. Митець таємно сфотографував одну з пасажирок потяга та опублікував знімок у соцмережах з об'єктивуючим підписом. Про це пише «Главком» із посиланням на допис письменниці у Facebook.

Лауреатка Шевченківської премії закликала залізничного перевізника відреагувати на дії Пінчука та внести його до «чорного списку» пасажирів, заблокувавши доступ до послуг компанії.

«Пан Олег з коридору вагона сфотографував одну з пасажирок і виклав у себе її фото зі спини з об'єктивуючим підписом. Майже повний день пан Олег та його прихильники публічно коментували тілесні особливості та фігуру незнайомої їм жінки. Такі дії є кричущим порушенням права жінки на гідність і безпеку. Нам би хотілося бути захищеними від прихованої зйомки у купе потягів», – заявила письменниця, закликавши жінок не мовчати про подібні випадки.

Згодом Пінчук змінив текст допису, а потім зовсім прибрави публікацію. Під постом письменниці залишили відповіді як сам скульптор, так і представники перевізника.

Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу фото 1
Письменниця вимагає заблокувати доступ до потягів Укрзалізниці художнику Пінчуку: деталі скандалу фото 2

Відомий скульптор спробував виправдати свої дії «професійним інтересом» до жіночого тіла, проте все ж приніс вибачення:

«Я вибачаюсь, якщо я когось образив цим відео! Мені як художнику завжди цікаві форми, об'єми… В підписі немає образ, обличчя жінки не видно. Двері в купе, мабуть, для того, щоб їх зачиняти, а не тримати весь час відчиненими. Працює кондиціонер і раціональніше бути за зачиненими дверима. Але хочу ще раз попросити пробачення у тих, в кого виникли негативні асоціації», – написав Пінчук.

В «Укрзалізниці» заявили, що засуджують будь-які прояви поведінки, які порушують приватність чи гідність пасажирів, проте задовольнити вимогу щодо блокування Пінчука не мають юридичного права. Зазначається, що компанія не наділена правами самостійно встановлювати факт правопорушення чи вводити санкції проти пасажирів на підставі постів у соцмережах.

«Укрзалізниця» зазначила, якщо пасажирка вважає свої права порушеними, їй порадили написати заяву до правоохоронних органів, які є єдиними уповноваженими надавати правову оцінку.

Перевізник нагадав, що у разі виникнення конфліктів чи порушення порядку під час поїздки, пасажирам слід негайно звертатися до начальника поїзда, який може викликати Нацполіцію на найближчу станцію.

Нагадаємо, пасажирка поїзда Одеса-Київ заявила, що під час подорожі зазнала сексуальних домагань із боку чоловіка, який їхав разом із нею. 

Нещодавно у соцмережі Threads користувачка Христина опублікувала допис, в якому розповіла про неприємний випадок у поїзді. За словами дівчини, серед ночі вона прокинулася від того, що сторонній чоловік торкався її грудей.

Теги: Укрзалізниця письменниця

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