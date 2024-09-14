Роналду повідомив, чи планує стати тренером після завершення ігрової карʼєри

Роналду в новому сезоні забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за «Аль-Насра» із Саудівської Аравії

Спортсмен не має надій щодо майбутнього покоління футболістів, тож планує спрямувати свою увагу в бізнес-сферу

Нападник збірної Португалії та саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду зізнався, що не бачить себе тренером після завершення ігрової карʼєри. Про це повідомляє DailyMail.

«Мені буде складно стати тренером, тому що я не маю ентузіазму щодо нинішнього покоління. Це складно, особливо у футболі. Вони не навчаються на нашому досвіді. Вони думають, що телефони, TikTok та Instagram навчать їх хорошого», – каже Кріштіану Роналду.

За словами португальського футболіста, після завершення ігрової карʼєри він буде розвивати свій бізнес.

«У мене є інші турботи, інша частина мого життя – бізнес, який мене надихає. Для мене це буде викликом, я вивчу сфери, про які я не знаю. Буду більше залучений до свого бізнесу. Думаю, все буде гаразд», – сказав Роналду.

До слова, Кріштіану Роналду в новому сезоні забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі у 4 матчах за «Аль-Насра» із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, на соцмережі Кріштіану Роналду підписалося понад 1 млрд акаунтів. У розрахунок бралося шість соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин. На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

Також 39-річний португальський нападник є найпопулярнішим користувачем Instagram.

Як відомо, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024.