Під нічну атаку потрапила залізниця на Харківщині: є поранені, затримуються потяги

Через нічну атаку на Харківщину затримується низка потягів

Постраждали четверо залізничників

Російські загарбники атакували залізницю на Харківщині. Поранені четверо залізничників. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. Четверо наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад», – йдеться в повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ–Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Уночі потяги поновили рух, прямують до Києва. Крім того, затримується поїзд Інтерсіті до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: виконаємо задачу та довеземо кожного, у тому числі з пересадками на міжнародний рейс до Хелма», – запевнила компанія.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (запущені з Воронезької області РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (із Курської області РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

До того ж у ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків.