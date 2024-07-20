Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під нічну атаку потрапила залізниця на Харківщині: є поранені, затримуються потяги

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Під нічну атаку потрапила залізниця на Харківщині: є поранені, затримуються потяги
Через нічну атаку на Харківщину затримується низка потягів
фото: «Укрзалізниця»

Постраждали четверо залізничників

Російські загарбники атакували залізницю на Харківщині. Поранені четверо залізничників. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Чергова ніч із ворожими атаками на залізницю Харківщини. Четверо наших людей отримали поранення (на щастя, незначні), ушкоджені будівлі та рухомий склад», – йдеться в повідомленні.

Також унаслідок атаки пошкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, поїзди сполученням Київ–Харків 63 та 719 очікували на усунення наслідків. Уночі потяги поновили рух, прямують до Києва. Крім того, затримується поїзд Інтерсіті до Краматорська.

«Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів: виконаємо задачу та довеземо кожного, у тому числі з пересадками на міжнародний рейс до Хелма», – запевнила компанія.

Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності відвезуть мікроавтобусами.

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М» (запущені з Воронезької області РФ), однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу Shahed (із Курської області РФ) та застосував один БпЛА невстановленого типу. Атаковано Харківщину, Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину та Київщину.

Зокрема, ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури на Чернігівщині.

До того ж у ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

Крім того, російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Є влучання в Полтавському районі.

Також у ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків. 

Читайте також:

Теги: обстріл потяг Укрзалізниця Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На одному з промислових підприємств у Вовчанську заблоковані декілька десятків окупантів
ЗСУ заблокували російських окупантів на заводі у Вовчанську
26 червня, 12:29
Що зараз відбувається в Секторі Газа
Ізраїльські війська атакують північ і південь Гази в спробах вибити ХАМАС з Рафаху
27 червня, 04:19
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
28 червня, 19:39
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
29 червня, 20:50
Завдяки судовим висновкам Україна доводить у міжнародних судах російські злочини
Судові експерти підтвердили: сили ППО України перші в історії збили ракету «Кинджал»
4 липня, 13:55
Ексголова осередку Червоного Хреста у Києві вкрала гуманітарну допомогу на 3,6 млн грн (фото)
Ексголова осередку Червоного Хреста у Києві вкрала гуманітарну допомогу на 3,6 млн грн (фото)
4 липня, 16:15
ЗСУ у Глибокому відкидають російську армію
Окупанти просунулися біля низки населених пунктів Донецької області – DeepState
7 липня, 07:13
Рятувальники та небайдужі кияни розбирають завали внаслідок удару РФ
МВС спростувало інформацію про немовля під завалами «Охматдиту» (оновлено)
8 липня, 20:20
Перелік працівників відтепер погоджуватимуть районні військові адміністрації
Уряд вніс зміни в нарахування зарплат на прифронтових територіях
12 липня, 21:52

Події в Україні

Наступ на Харківщині: Третя штурмова описала тактику ворога
Наступ на Харківщині: Третя штурмова описала тактику ворога
Під нічну атаку потрапила залізниця на Харківщині: є поранені, затримуються потяги
Під нічну атаку потрапила залізниця на Харківщині: є поранені, затримуються потяги
Нічна атака на Україну: які наслідки для енергетики
Нічна атака на Україну: які наслідки для енергетики
Обстріл Миколаєва 19 липня: кількість поранених зросла до 24
Обстріл Миколаєва 19 липня: кількість поранених зросла до 24
Росіяни атакували енергооб'єкт на Чернігівщині
Росіяни атакували енергооб'єкт на Чернігівщині
Чи змогли окупанти прорватися на Сумщині: відповідь прикордонників
Чи змогли окупанти прорватися на Сумщині: відповідь прикордонників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
15K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
13K
Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
8902
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла
8567
Відключення світла в одній з областей скасовано

Новини

Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua