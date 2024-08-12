«Укрзалізниця» попередила про обмеження руху деяких поїздів до Польщі

На станції Дорохуськ буде здійснюватися пересадка на польські поїзди до та з Варшави

Потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом

Через ремонтні роботи на польській залізниці деякі потяги Хелмського напрямку будуть курсувати з обмеженим маршрутом. Це триватиме до 30 вересня. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Обмеження не стосуються поїздів:

№67/68 Київ – Варшава,

№19/20 Київ – Хелм,

№119 Дніпро – Хелм

№24 Хелм – Київ.

Ці рейси продовжуватимуть курсувати за звичним графіком.

Обмеження продовжаться відносно маршрутів поїздів:

№23 Київ – Хелм,

№93/94 Харків – Хелм,

№120 Хелм – Дніпро.

Маршрути будуть обмежені до польської прикордонної станції Дорогуськ, яка розташована за 25 км від Хелму. Пасажири цих поїздів проходитимуть прикордонний та митний контроль у поїзді «Укрзалізниці».

Зазначається, що на станції Дорохуськ буде здійснюватися пересадка на польські поїзди до та з Варшави. Пересадки на станції Дорохуськ є вимушеним тимчасовим кроком.

«Станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту, ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадний польський поїзд», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, з 1 серпня 2024 року продаж квитків на низку міжнародних рейсів здійснюється виключно з верифікацією через «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» у партнерстві з ЮНІСЕФ запустила в рейс перший дитячий вагон маршрутом Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

До слова, «Укрзалізниця» запровадила спеціальний резерв квитків на поїзди для військових та їхніх родин.