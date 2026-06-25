Україна оголосила масштабний тендер на ударні безпілотники

До участі вперше допустять усіх українських виробників, а дрони обиратимуть не за назвою, а за тактико-технічними характеристиками

Україна вперше оголосила відкритий конкурентний тендер на закупівлю ударних безпілотників middle-strike та розвідувально-ударних комплексів такого класу. Новий підхід має посилити конкуренцію між виробниками, пришвидшити постачання найефективніших рішень для фронту та забезпечити державі найкращу ціну. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначається, Агенція оборонних закупівель оголосила першу закупівлю безпілотників такого масштабу за відкритою конкурентною процедурою. До участі в тендері зможуть долучитися всі українські виробники, продукція яких відповідає визначеним технічним вимогам.

Вперше закупівля здійснюватиметься не за конкретними назвами виробів, а за їхніми тактико-технічними характеристиками. За задумом організаторів, це дозволить залучити більше учасників, підвищити конкуренцію та обрати найбільш ефективні рішення для Сил оборони.

В Агенції оборонних закупівель наголосили, що перехід до відкритих конкурентних процедур є одним із ключових елементів реформи оборонних закупівель та антикорупційної політики.

Процедура проходитиме у закритому середовищі, щоб гарантувати безпеку учасників та захист чутливої інформації. У повідомленні також зазначається, що завдяки суттєвому збільшенню закупівель безпілотників middle-strike за останні місяці українські військові значно посилили удари по російській логістиці, складах, командних пунктах, техніці та інших військових об'єктах. За останні пів року кількість ударів на оперативній глибині фронту зросла майже у десять разів, що дозволило розпочати кампанію з ізоляції окупованого Криму та посилити перевагу України на полі бою.

Такий механізм уже продемонстрував ефективність під час конкурентної закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, коли державі вдалося заощадити понад 16%. У подальшому Україна планує перевести на конкурентні тендерні процедури закупівлі інших категорій безпілотних систем, зокрема deep-strike, FPV та інших типів дронів.

До слова, американські спецпризначенці уперше випробували українські морські дрони «Магура» в Індо-Тихоокеанському регіоні. Під час навчань на Філіппінах безпілотники успішно уразили та потопили корабель-мішень