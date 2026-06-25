Операційний директор «Метівесту» розказав, як працюють українські металурги за 20 км від лінії фронту

«Метінвест» Ахметова за кілька днів відновив критичне обладнання після російської атаки

На метзаводі «Запоріжсталь» всього за три дні відремонтували критичне обладнання, необхідне для роботи, і перезапустили виробництво. І коли про це сказали європейському виробнику обладнання, там дуже здивувалися – бо вони рекомендували взагалі його замінити. Про це розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко під час міжнародного форуму Globsec 2026 у Празі.

За словами Мироненка, від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила великі підприємства у Маріуполі та Авдіївці, які були зруйновані та опинилися на окупованій території. Попри все, виробничі майданчики у Запоріжжі, Кам'янському та Кривому Розі продовжують працювати, незважаючи на постійні воєнні ризики.

Найближчим до лінії фронту залишається комбінат «Запоріжсталь» - він працює приблизно за 20 кілометрів від бойових дій. Місто регулярно зазнає атак ракетами та безпілотниками, а виробнича інфраструктура періодично стає мішенню російських ударів. Попри це підприємство не припиняє роботу, виконує контракти та забезпечує експорт продукції.

Мироненко розповів, що нещодавно Запоріжжя зазнало атаки, після чого «Запоріжсталь» була змушена зупинити виробництво через пошкодження важливого обладнання. За оцінкою виробника, відновити його було неможливо – єдиним варіантом вважалося виготовлення нового, що мало зайняти щонайменше шість місяців.

Але інженери та ремонтні служби «Метінвесту» змогли власними силами відновити обладнання за рекордні кілька днів. Це дозволило оперативно перезапустити виробництво та уникнути багатомісячного простою. За словами Мироненка, коли про успішний ремонт повідомили європейського виробника обладнання, той був здивований, оскільки не вважав таке відновлення технічно можливим.

Операційний директор підкреслив: саме професіоналізм працівників і швидкість реагування стали однією з головних причин стійкості компанії під час війни. За його словами, управлінські команди залишалися поруч із колективами навіть у прифронтових містах, допомагаючи організовувати евакуацію людей, рятувати обладнання та якнайшвидше відновлювати виробничі процеси після атак.

Він також зазначив, що, незважаючи на постійні обстріли, компанія продовжує забезпечувати безперервність виробництва. Для цього «Метінвест» координує роботу із залізницею та морськими портами, підтримуючи постачання залізної руди та іншої сировини на підприємства, а також експорт готової продукції.

Форум Globsec 2026 зібрав у Празі політиків, представників НАТО, дипломатів та керівників міжнародного бізнесу для обговорення безпеки, економічної стійкості та майбутнього Європи.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним із найбільших інвесторів та експортерів України. Від початку повномасштабного вторгнення компанія вклала у розвиток підприємств майже 40 млрд грн, за підсумками 2025 року забезпечила понад 150 млрд грн експортної виручки, а на підтримку Сил оборони України в межах ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» спрямувала вже понад 7,3 млрд грн. Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.