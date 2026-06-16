Українські зброярі отримали майже 10 млрд грн від держави

Після змін до держбюджету видатки на безпеку та оборону сягнуть 4,4 трлн грн

Свириденко: оборонні підприємства уклали 162 кредитні угоди для розвитку виробництва

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу залучили 9,8 млрд грн пільгових кредитів у межах державної програми підтримки — від початку її роботи укладено 162 кредитні угоди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Оборонні компанії можуть залучати до 500 млн грн на строк до п'яти років для розвитку виробництва, а також до 100 млн грн на три роки — для поповнення оборотного капіталу. Компанії спрямовують кошти на розроблення, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і їхніх складових.

«Це інвестиція у спроможність України самостійно забезпечувати потреби війська. Чим швидше наші зброярі масштабуватимуть виробництво, тим більше сучасного озброєння та військової техніки отримуватимуть Сили оборони», – наголосила Свириденко.

За її словами, програма демонструє реальну ефективність. «Бачимо, що цей інструмент працює ефективно. Його результат бачить і відчуває наш ворог», – підсумувала прем'єрка.

Видатки на оборону у 2026 році

Після змін до держбюджету-2026 видатки на безпеку та оборону сягнуть 4,4 трлн грн. Додатково на закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки спрямували 1,37 трлн грн, а загальний ресурс на ці потреби становить 2,29 трлн грн.

Нагадаємо, у травні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, який надав підприємствам оборонно-промислового сектору доступ до програми пільгових кредитів «5-7-9%». Тоді для виробників зброї передбачили кредити за ставкою 7% на інвестиційні цілі та під 9% — для фінансування оборотного капіталу, максимальна сума — 500 млн грн.

До слова, у грудні 2025 року уряд представив основні напрями видатків держбюджету-2026: 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили оборони, зокрема на розробку та виробництво української зброї й дронів.