Інвестиції, експорт і підтримка ЗСУ: «Метінвест» готується до роботи після війни

У «Метінвесті» переконані, що саме промисловість стане одним із ключових драйверів економічного відновлення України та її інтеграції до ЄС

«Зелена сталь» та частина глобального виробництва: у метхолдинг Ахметова готується до відновлення України після війни

«Метінвест» розраховує після завершення війни реалізувати нові інвестиційні проєкти, розширити міжнародне партнерство та інтегруватися до європейської металургійної індустрії. Компанія вже веде переговори зі стратегічними інвесторами та розглядає металургію як одну з основ повоєнної відбудови України. Про це розповів директор зі стратегії та розвитку бізнесу Групи «Метінвест» Ільдар Салєєв під час форуму «УП 100. Бізнес: 20 років «Економічній правді».

За словами Салєєва, компанія будує стратегію розвитку одночасно на кількох часових горизонтах – від вирішення поточних викликів до планування розвитку до 2040 року. У довгостроковій перспективі «Метінвест» бачить себе сучасною європейською металургійною компанією, яка виробляє «зелену» сталь, працює на базі електрометалургії та є частиною глобальних виробничих ланцюгів.

Після завершення війни компанія планує активніше розвивати партнерство з міжнародними інвесторами. За словами Салєєва, інтерес до української металургії вже є як з боку інвестиційних фондів, так і стратегічних гравців галузі, однак потенційні партнери очікують стабілізації безпекової ситуації.

У «Метінвесті» переконані, що саме промисловість стане одним із ключових драйверів економічного відновлення України та її інтеграції до Європейського Союзу. Розвиток металургії, модернізація виробництва та залучення нових інвестицій мають забезпечити країні міцнішу економічну основу після завершення війни.

Водночас компанія продовжує залишатися одним із найбільших інвесторів та експортерів України. Від початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» вклав у розвиток підприємств майже 40 млрд грн, за підсумками 2025 року забезпечив понад 150 млрд грн експортної виручки, а на підтримку Сил оборони України в межах ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова» спрямував вже понад 7,3 млрд грн.

Салєєв також нагадав, що за 20 років «Метінвест» перетворився з локального виробника на міжнародну промислову групу з підприємствами в Україні, Болгарії, Румунії, Італії та Великій Британії. Значну частину цього шляху компанія пройшла в умовах війни, однак продовжила інвестувати в розвиток виробництва та зберігати роль одного з ключових експортерів української економіки.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у I кварталі 2026 року сплатив 4,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Загалом від початку повномасштабної війни, разом із результатами I кварталу 2026 року, обсяг податкових відрахувань групи сягнув майже 78 млрд грн.

Також компанія лишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.