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Внаслідок російського удару по ТЦ у Миколаєві постраждала 17-річна дівчина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Внаслідок російського удару по ТЦ у Миколаєві постраждала 17-річна дівчина
Миколаїв потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Дівчина проходитиме амбулаторне лікування

Увечері 4 вересня російська окупаційна армія вдарила по Миколаєву. Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, передає «Главком».

Внаслідок повторних ворожих ударів безпілотниками типу Shahed по торговельному центру постраждала 17-річна дівчина. 

Постраждалій надали необхідну медичну допомогу на місці. Надалі дівчина проходитиме амбулаторне лікування.

Як відомо, у суботу, 29 серпня, російські війська завдали удару по виробничому комплексу компанії PepsiCo в Миколаївській області, де виготовляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea. 

Внаслідок атаки об'єкт зазнав пошкоджень. У пресслужбі PepsiCo не деталізували характер руйнувань та терміни відновлення роботи, проте зазначили, що вже оцінюють наслідки для мінімізації збоїв у постачанні продукції українським споживачам.

Нагадаємо, російська атака знищила склад Дитячого фонду ООН (UNICEF) у селищі Чубинське Київської області. Там зберігалися гуманітарні запаси для українських дітей та родин, які постраждали від війни. 

Склад був уражений під час російської атаки 27 серпня. Внаслідок удару знищено запаси гуманітарної допомоги, призначені для найбільш вразливих дітей і сімей. Йдеться про матеріали та обладнання, які використовувалися для підтримки населення, що постраждало через війну.

Повідомлялося, що російські атаки суттєво пошкодили складську та виробничу інфраструктуру Fozzy Group, яка об’єднує мережі «Сільпо», «Фора», Thrash! Траш! та Fozzy. Через масштаб втрат компанія вирішила скоротити частину витрат. Цю інформацію підтвердила пресслужба Fozzy Group в коментарі Forbes.

Лише у серпні внаслідок російських атак постраждали 10 розподільчих центрів Fozzy Group, через які товари надходили до магазинів мережі. Частина цих об'єктів була знищена або зазнала пошкоджень, що безпосередньо вплинуло на роботу логістичної системи компанії.

Варто нагадати, що російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. Водночас українцям не загрожує системний дефіцит продуктів.

Теги: обстріл Миколаїв

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