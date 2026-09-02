Російський військовий вертоліт розбився на Сахаліні (відео)

Російський Мі-8 сів на трасу та скотився у кювет на Сахаліні

Вертоліт із журналістами та представником виборчкому не долетів кілька кілометрів до аеродрому, а момент аварії зафіксував відеореєстратор

Російський вертоліт Мі-8 здійснив аварійну посадку просто на автомобільну трасу Южно-Сахалінськ – Долинськ на острові Сахалін. Після приземлення повітряне судно зачепило лопатями придорожні дерева та злетіло у кювет. Момент інциденту потрапив на відеореєстратор одного з автомобілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Інцидент стався у Долинському районі Сахалінської області. Вертоліт повертався з мису Терпіння, де забезпечував проведення дострокового голосування серед мешканців важкодоступних районів.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, як Мі-8 летить на наднизькій висоті безпосередньо над автомобільною дорогою. Водії, які помітили вертоліт, почали притискатися до протилежного узбіччя, звільняючи йому проїжджу частину.

Екіпажу вдалося посадити Мі-8 на трасу, однак після торкання землі вертоліт продовжив рух. Його лопаті зачепили придорожні дерева, після чого повітряне судно з'їхало з дороги та опинилося у кюветі.

На борту Мі-8 перебували представник апарату виборчої комісії Сахалінської області, четверо журналістів регіональних телеканалів та три члени екіпажу. Серйозних травм унаслідок аварії ніхто не отримав. У пасажирів та членів екіпажу зафіксували забої та подряпини.

Вертоліт повертався з віддаленої частини острова після забезпечення дострокового голосування. Повітряний транспорт для таких рейсів надало російське Міністерство оборони. За попередньою інформацією, Мі-8 не долетів до аеродрому близько п'яти кілометрів.

Офіційну причину аварійної посадки наразі встановлюють. Водночас російський пропагандист та автор авіаційного каналу Fighterbomber Ілля Туманов заявив, що у вертольота нібито самостійно вимкнулися обидва двигуни через відсутнійсть палива.

Після аварії на місце прибули рятувальники, пожежники та медики. Також розпочалася перевірка обставин інциденту та технічного стану повітряного судна. Відомо, що вертоліт належить Хабаровському авіазагону №11.

Нагадаємо, раніше у Краснодарському краї Росії зазнав аварії вертоліт Мі-2 сільськогосподарського призначення. Повітряне судно використовували для обробки полів. Унаслідок падіння пілот загинув, а на місці аварії виникла пожежа площею 20 кв. м.