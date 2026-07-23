Постраждалі після атак РФ друкарні отримають компенсації від держави

Бережна: гранти на відновлення обладнання становитимуть до 16 млн грн

Друкарні та видавництва, які постраждали внаслідок російських обстрілів, можуть отримати до 16 млн грн грантів на відновлення обладнання та до 30 млн грн компенсації за пошкоджене майно. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна, пише «Главком».

Які механізми підтримки визначили

Відповідні механізми державної допомоги розробили спільно Міністерство культури, Міністерство економіки та Українська видавнича асоціація за підсумками наради. Друкарні зможуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, пошкодженого чи знищеного внаслідок російської агресії.

Крім того, програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно. Мінекономіки також надаватиме постраждалим друкарням і видавництвам консультації щодо отримання доступної державної підтримки.

«Відновлення друкарень і підтримка видавничої галузі – це питання культурної стійкості та національної безпеки», – наголосила Бережна.

У Міністерстві культури зазначили, що головне завдання – якнайшвидше відновити роботу підприємств, щоб забезпечити випуск нових українських книжок. Держава й надалі працюватиме над посиленням стійкості видавничої галузі.

Яких втрат зазнала галузь

Лише у липні російські атаки знищили понад 1,5 млн примірників українських книжок. Значних руйнувань зазнали друкарня «Конві плюс», а також видавництва «Книголав» і MIMIR MEDIA (Mison.publishing). Попередньо збитки від втрати готової продукції, сировини та видань, що перебували у виробництві, оцінюють приблизно у 130 млн грн.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня внаслідок російської атаки на Київ був повністю зруйнований центральний склад логістичного комплексу Denka Logistics – ключового партнера видавництва BookChef, яке через це втратило близько 800 тисяч примірників книжок. Того ж місяця пошкоджень зазнав і склад видавництва «Наш Формат», а раніше під час масованого удару по Києву постраждала одна з найбільших типографій України – друкарня «Від А до Я», у приміщення якої влучив дрон-камікадзе Shahed.

Підтримка видавничої галузі залишається одним із пріоритетів Мінкульту: цього тижня Бережна також оголосила про створення нової державної літературної премії «Воля» для підтримки української літератури.