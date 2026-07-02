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Видавництво BookChef заявило про втрату 800 тис. книг через атаку РФ на Київ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Видавництво BookChef заявило про втрату 800 тис. книг через атаку РФ на Київ
Пожежа на території центрального складу логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics
фото: BookChef/Facebook

Внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня було зруйновано центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics. Унаслідок цього втрачено більшість накладу видавництва – приблизно 800 тисяч книг. Про це повідомили у BookChef, інформує «Главком».

«Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей», – наголосили у видавництві.

Пошкодження складу, де зберігалися книжки видавництва BookChef, 2 липня 2026 року
Пошкодження складу, де зберігалися книжки видавництва BookChef, 2 липня 2026 року
фото: BookChef

У BookChef також повідомили, що внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав.

Через втрату складу видавництво тимчасово призупиняє всі акції зі своїми магазинами-партнерами до стабілізації кількості додруків.

Як повідомив CEO BookChef Олександр Кірпічов, компанія також тимчасово не зможе приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення в звичному режимі. Це може створити труднощі та затримки навіть з новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння, ми налагоджуємо логістику», – зазначив він.

У видавництві закликали читачів підтримати компанію, купуючи її книжки, та подякували за підтримку.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Київ пережив одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зауважив, що наразі підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених. 

Унаслідок масованого ракетно-дронового удару по столиці в ніч на 2 липня руйнувань зазнала енергетична інфраструктура міста. Через пошкодження об'єктів компанії ДТЕК частина мешканців Києва наразі знеструмлена. 

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Теги: Київ книги обстріл Facebook

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