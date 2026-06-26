Сирський розкрив кількість окупантів, які воюють в Україні

Сирський зазначив, що Україна тримає ініціативу в кампанії з використанням дронів, але страждає від хронічної нестачі військ

62% російських втрат в Україні складають убиті і лише 38% – поранені

Наступальне угруповання РФ в Україні налічує 721,3 тис. солдатів. Як інформує «Главком», такі цифри озвучив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю The Times.

За словами українського головкома, з 1 січня 2026 року Сили оборони вбили або тяжко поранили 183,5 тис. російських окупантів. При цьому, як стверджує Сирський, за аналогічний період Росія завербувала 180,5 тис. солдатів.

«Наша головна мета – зробити так, щоб ворог щодня втрачав понад 1 тис. особового складу вбитими або пораненими, щоб втрати перевищували спроможність противника поповнювати свої ресурси», – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зауважив, що механіка застосування безпілотників в Україні змінила традиційне співвідношення вбитих і поранених 1:3. Російські дані, перехоплені управлінням військової розвідки України, свідчать про те, що 62% російських втрат в Україні – це вбиті і лише 38% – поранені.

У травні, вперше з 2023 року, українські війська звільнили більше територій, ніж втратили, змінивши трирічну тенденцію до поступового зростання російських територіальних здобутків, додав Сирський. Ба більше, українські ударні безпілотники середньої дальності посилили знищення російських логістичних об'єктів на глибині до 240 км від лінії розмежування.

При цьому Сирський визнав: зараз не може прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту: «Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог вичерпає всі свої сили та ресурси, після чого настане виснаження, і тоді може настати переломний момент».

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що загальні воєнні цілі Росії не змінилися: «Російське командування не відмовилося від своїх планів захоплення української території. Вони просто коригують свої терміни. Як і минулого року, вони продовжують свої операції за допомогою піхотних підрозділів, застосовуючи тактику «тисячі порізів» (численних, але відносно дрібних ударів – «Главком»), намагаючись проникнути якомога глибше в нашу оборону. Їхня головна мета, як і раніше, – захоплення нашої території».

Сирський додав, що Україна тримає ініціативу в кампанії з використанням дронів, але страждає від хронічної нестачі військ. Тоді як Росія має перевагу в балістичних ракетах, артилерійських запасах та людських ресурсах: вважається, що на українській землі зараз перебуває 721,3 тис. російських загарбників.

«Ми не повинні недооцінювати ворога. Росія має величезний потенціал, перш за все, з точки зору її систем озброєння», – застеріг Сирський.

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 тис. верифікованих цілей окупантів.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував: Україна готує дрони, які завдаватимуть удари за 3 тис. км. За його словами, нещодавно новими дронами Fire Point було уражено нафтопереробний завод у Тюменському регіоні на прямій відстані 2070 км, хоча маршрут польоту становив 2,5 тис. км.

До слова, у першому кварталі 2026 року військові витрати Росії досягли нового рекорду – 5,9 трлн рублів ($83,2 млрд), а частка воєнних видатків у держбюджеті вперше перевищила 46%.

Крім того, Росія різко нарощує виробництво безпілотників: у квітні 2026 року авіаційна галузь – яка охоплює як пілотовану техніку, так і дрони – збільшила випуск на 117% порівняно з тим самим місяцем минулого року. Водночас решта оборонної промисловості втрачає темп.